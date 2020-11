8 nouvelles fonctionnalités que WhatsApp devrait ajouter à partir d’autres applications de messagerie

WhatsApp est l’application de messagerie mobile la plus populaire au monde. Il a récemment franchi un seuil historique de 100 milliards de messages envoyés quotidiennement. La plate-forme appartenant à Facebook propose constamment des améliorations et des ajouts depuis son lancement à la fin des années 2000.

Entre les appels VoIP et vidéo, les contrôles de confidentialité améliorés, l’authentification biométrique et l’intégration Any.do, nous avons vu de nombreuses fonctionnalités arriver sur la plate-forme ces dernières années. La société pourrait cependant apporter beaucoup plus. Dans cet esprit, nous examinons quelques fonctionnalités que WhatsApp devrait apporter à des applications de messagerie concurrentes.

1. Prise en charge de plusieurs numéros (télégramme)

L’un des inconvénients de l’utilisation de WhatsApp est qu’il ne fonctionne pas correctement avec plusieurs numéros. La fonctionnalité de double application vue sur les appareils par Samsung, Huawei, Xiaomi et plusieurs autres marques vous permet de gérer deux comptes sur un téléphone, mais ce n’est pas une solution particulièrement élégante.

Telegram prend cependant en charge plusieurs numéros de manière native, ce qui vous permet d’avoir jusqu’à trois comptes sur une application. Nous aimerions vraiment voir cette fonctionnalité implémentée à titre officiel sur WhatsApp également.

2. Note à soi-même (signal)

Signal est l’une des rares applications de messagerie mobile qui vous offre votre propre espace pour créer des notes, enregistrer des URL, etc. Surnommé «Note à soi-même», cela ressemble à n’importe quel autre contact de votre liste. Cependant, il est réservé à vos propres notes. D’une manière sensible, les notes sont également synchronisées avec les appareils liés.

Vous pouvez techniquement répliquer la fonctionnalité en créant un groupe avec quelqu’un d’autre, puis en expulsant le contact, vous laissant comme seul membre. Néanmoins, il serait bien préférable de voir une option native dans WhatsApp.

3. Sondages (Telegram, Threema)

Une autre fonctionnalité intéressante de Telegram (et celle trouvée dans l’application de messagerie instantanée Threema) est la possibilité d’exécuter des sondages pour les groupes et les canaux. Telegram s’est ensuite construit sur cette base avec Polls 2.0, permettant des quiz, des réponses multiples et quelques extras supplémentaires.

Une fonction de sondage comme celle-ci serait la bienvenue dans WhatsApp. Cela pourrait vous permettre de décider rapidement d’un lieu de déjeuner avec des amis (nonobstant la pandémie), par exemple. Espérons que la société implémente cette fonctionnalité particulière le plus tôt possible, car cela semble être une solution naturelle pour la plate-forme.

4. Flouter les visages avant d’envoyer des images (Signal)

Signal possède de nombreuses fonctionnalités axées sur la confidentialité. La possibilité de brouiller les visages dans une image avant de l’envoyer à un contact est l’un de ces ajouts judicieux. Cela peut être activé en appuyant simplement sur l’icône de flou en damier à côté de l’icône du stylo, puis en basculant l’option « flouter les visages » et / ou en dessinant pour flouter.

Nous aimerions voir quelque chose de similaire arriver sur WhatsApp, vous permettant de partager des images sans compromettre la confidentialité des autres personnes qui se trouvent sur la scène. Cela pourrait être particulièrement utile pour les manifestations, où les autorités utilisent des systèmes de reconnaissance faciale pour identifier les personnes.

5. Réactions aux messages (signal, télégramme)

Les réactions aux messages sont disponibles sur quelques applications de haut niveau ces jours-ci, notamment Discord et Slack. Signal et Telegram le proposent également sur les plates-formes de messagerie instantanée mobiles, mais le principe est le même dans tous les cas.

Cette fonctionnalité vous permet de réagir rapidement à un message avec un emoji, l’emoji souhaité étant ensuite joint au message en question. De cette façon, vous n’avez pas à envoyer un message contenant l’emoji comme une toute nouvelle réponse dans le chat. Ajoutez cette fonction à la liste des fonctionnalités WhatsApp que nous aimerions voir dans une future mise à jour!

6. Envoyer sans son (télégramme)

Tous les messages ne nécessitent pas une réponse immédiate, car les gens peuvent être occupés par des questions plus urgentes. C’est pour cette raison que je suis content que Telegram dispose d’une fonction «envoi sans son». Maintenez simplement le bouton «envoyer» et choisissez cette option pour envoyer un message qui ne fera pas sonner le téléphone de votre contact.

Nous aimerions voir plus d’applications de messagerie adopter cette fonctionnalité (WhatsApp inclus), car elle pourrait aider les destinataires à gérer les messages entrants sans recourir à la désactivation des contacts ou de leurs téléphones.

7. Messages programmés (télégramme)

C’est probablement l’une des fonctionnalités les plus demandées de WhatsApp, mais elle est disponible dans Telegram depuis plus d’un an maintenant. Il vous permet de choisir une date et une heure pour qu’un message soit livré.

Malheureusement, la planification des messages sur WhatsApp nécessite actuellement des applications tierces. Nous aimerions cependant voir des fonctionnalités natives, car elles pourraient être utiles pour les souhaits d’anniversaire, les rappels que vous devez envoyer aux gens, etc.

8. Vérification de la caméra (Kik)

L’application de messagerie Kik de longue date a une idée assez intéressante avec sa fonction de vérification de la caméra. Cela ajoute une balise «appareil photo» aux photos prises via l’appareil photo de l’application, par opposition aux anciennes images ajoutées en tant que pièces jointes à partir de votre galerie.

Nous avons vu des hacks tiers pour essayer de contourner ces balises, et nous recommandons généralement aux gens de prendre des photos avec leur application d’appareil photo pour téléphone pour obtenir les meilleurs résultats. Cependant, une mise en œuvre solide dans WhatsApp pourrait être un autre bon moyen de lutter contre la désinformation et les canulars en général.

C’est tout pour notre liste de fonctionnalités d’applications de messagerie concurrentes qui devraient arriver sur WhatsApp. Y a-t-il des fonctionnalités que vous aimeriez voir dans l’application? Faites le nous savoir dans les commentaires!