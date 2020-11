8 moments les plus effrayants à Disneyland et Walt Disney World

Le manoir hanté – La sortie

On ne peut pas vraiment parler de moments effrayants dans les parcs à thème Disney sans parler de The Haunted Mansion. Bien sûr, il faut dire que dans une large mesure, le manoir hanté n’est pas si effrayant. C’est certainement effrayant, mais dans le but d’être plus familial, très peu est en fait destiné à effrayer les gens. Il y a cependant une grande exception. Au tout début de l’attraction, les invités entrent dans la salle d’étirement, une pièce avec, apparemment, aucune issue. La voix de l’hôte fantôme offre une solution, à laquelle les invités voient un homme qui s’est pendu au plafond. C’est sans aucun doute la partie la plus effrayante d’une balade qui est par ailleurs beaucoup plus dompteuse.