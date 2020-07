8 moments de retour vers le futur qui auraient pu être TRÈS différents

Back To The Future reste l’une des franchises cinématographiques les plus emblématiques à travers l’histoire et le temps.

En 1985, Marty McFly voyage dans le temps dans une voiture DeLorean jusqu’en 1955 et empêche sa mère et son père de tomber amoureux, effaçant lentement sa propre existence. Son objectif est alors de ramener les choses à la normale avant qu’il ne soit trop tard, avec l’aide de son ami scientifique fou Doc Brown.

La trilogie était si célèbre que le public en redemande. Les manèges ont été un succès dans les parcs à thème du monde entier et la comédie musicale du film a été ouverte à Manchester plus tôt cette année. Mais certains de ces moments emblématiques au sein des personnages et des scènes étaient presque très différents de ce dont le public se souvient.

Tout le monde sait qu’Eric Stolz était le rôle original de l’adolescent rock star, mais de nombreux autres changements ont été apportés avant la production qui ont sauvé la franchise que nous connaissons et aimons.

De Shrimp the Chimpanzee au lieu d’Einstein the Dog, et de différents acteurs en ligne pour jouer Doc, voici seulement 8 moments du film qui auraient pu se révéler très différents.