8 horreurs modernes ruinées par leur monstre révèlent

Au fil du temps, le genre d’horreur a pris d’assaut le cinéma, concevant constamment de nouvelles façons créatives de faire revenir le public encore et encore pour les plus grandes frayeurs et les moments cachés derrière le coussin dans les limites d’un théâtre sombre ou de leur propre maison. Les fans les regardent crier avec la dernière fille et retenir leur souffle alors qu’un fantôme rampe dans le coin et tend la main pour les attraper … et ils sont déçus.

Le monstre que nous attendions tous est des ordures. Qu’il s’agisse d’un CGI choquant qui ne semble tout simplement pas bon à l’écran ou que la grande révélation se trouve être un groupe d’extraterrestres vivant à l’extérieur d’un bunker auquel ils ont essayé d’échapper tout le temps, ce sont les fins qui font grincer des dents les fans du genre d’horreur , soupir, secouer la tête et souhaiter ne jamais avoir regardé aussi loin que pour une mauvaise fin pour le ruiner.

Mais laquelle de ces révélations de monstres est la pire? Voici une liste de seulement huit de ces surprises des grands films d’horreur de la dernière décennie qui sont les plus décevantes – et pourquoi elles ruinent complètement le film.