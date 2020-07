8 faits intéressants sur votre foie

Si je vous demandais de nommer un organe de votre corps, quel serait le premier à apparaître dans votre tête?

Le cœur, pompant sans cesse le sang autour de nos corps et symbole de l’amour à travers le monde? Ou peut-être les poumons, nous permettant de respirer un air frais merveilleux lorsque nous sortons de nos portes d’entrée?

Mais probablement pas le mauvais foie. Il est grand temps que nous montrions un peu d’appréciation pour le héros méconnu du corps humain avec cette liste de faits fascinants!

Le foie est un gros organe sanglant!

Faites une estimation de la taille de votre foie. Si vous pensez à la taille d’une balle de golf ou à la taille d’un pamplemousse, vous vous trompez!

Chez un homme adulte, c’est en fait la taille d’un ballon de football.

Situé juste en dessous de vos côtes sur le côté droit de votre corps, le foie pèse en moyenne 1,5 kg (3 lb), ce qui en fait le deuxième plus gros organe à côté de la peau.

Il est en forme de coin, formé de quatre lobes, de couleur rouge-brun et serait caoutchouteux au toucher.

À tout moment, le foie contient 10% de tout le sang de votre corps et le filtre à un débit d’environ 1,4 litre par minute.

Le foie est un multitâche sérieux, remplissant plus de 500 rôles différents.

Vous êtes-vous déjà demandé comment la nourriture que nous mangeons nous donne de l’énergie? Devine quoi! Notre vieil ami le foie y joue un rôle majeur!

Les glucides que nous mangeons, présents dans les aliments tels que le pain et les pommes de terre, sont décomposés en glucose par le foie et sont également stockés ici sous forme de glycogène.

Non seulement cela, mais en cas d’urgence de glucose, le foie peut rapidement reconvertir sa réserve de glycogène en glucose prêt à être utilisé.

Il agit comme un filtre pour éliminer les toxines telles que l’alcool de notre sang et joue un rôle clé dans la lutte contre les infections.

Le foie contient plus de la moitié des macrophages du corps – des globules blancs qui agissent en détruisant toute bactérie ou tout autre corps étranger inamical dans notre sang qui pourrait nous rendre malade.

Il décompose et élimine également les vieilles cellules du corps, produit les protéines nécessaires à la coagulation du sang et stocke diverses vitamines et minéraux.

Contrairement à de nombreux autres organes de notre corps, tels que le cœur, les poumons et les reins, les scientifiques n’ont pas encore été en mesure de concevoir une machine capable de remplir artificiellement toutes les fonctions du foie.

Alors, prenez soin de vos foies enfants!

La bile est produite et sécrétée par le foie.

Vous connaissez ce liquide jaune-brun qui apparaît lorsque vous avez une punaise gastrique ou une gueule de bois particulièrement méchante?

Cette substance est de la bile, et jusqu’à un litre de celle-ci est produite chaque jour par un foie humain adulte.

Bien que ce ne soit pas un liquide particulièrement agréable à traiter à l’extérieur du corps, il a un rôle très important à l’intérieur du corps dans la dégradation et l’absorption des graisses.

Après avoir mangé, la bile qui s’est formée dans le foie et recueillie dans de petits canaux passe dans le canal biliaire principal et est ensuite évacuée dans le duodénum de l’intestin grêle.

Il agit en émulsifiant toutes les molécules de graisse, les empêchant de se réagréger en gros amas de graisse.

La dispersion des molécules de graisse due à cette émulsification donne également une surface accrue pour une absorption plus rapide par l’intestin.

Le foie mène une double vie; c’est un organe et une glande!

Les glandes sont un groupe de cellules dont le travail spécialisé consiste à produire et à libérer des substances qui remplissent une fonction spécifique dans le corps.

La production de bile entre beaucoup dans cette catégorie, faisant techniquement du foie une glande aussi bien qu’un organe!

Le foie est le meilleur ami du cerveau.

Vous vous demandez peut-être quel est le problème avec le glucose?

Eh bien, c’est la principale source d’énergie pour les cellules de notre cerveau, et sans elle, notre cerveau cesserait rapidement de fonctionner correctement et finirait par mourir.

Donc, dans les moments où nous avons un manque de glucose dans nos systèmes, par exemple entre les repas ou pendant les périodes d’exercice, c’est une bonne chose que nous ayons nos foies pour convertir certains de leurs magasins pour nous!

Sans un foie sain et fonctionnel filtrant notre sang, nous pourrions également développer une maladie cérébrale appelée encéphalopathie hépatique, qui est l’endroit où les toxines présentes dans le sang pénètrent dans le cerveau.

Cette condition peut provoquer un certain nombre de symptômes désagréables tels que des convulsions, des troubles de l’élocution, de la confusion et des oublis, et peut-être même un coma.

Certains médicaments seraient inutiles ou totalement toxiques sans le foie pour les traiter.

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que sans le foie, cet analgésique que vous venez de faire sauter pour ce mal de tête de cloques n’aurait aucun effet.

De nombreux médicaments sont administrés sous une forme inactive et doivent être convertis ou «métabolisés» par l’organisme en leur forme thérapeutique active.

Certains médicaments, comme les agents chimiothérapeutiques, sont extrêmement dommageables pour les tissus corporels et doivent être prescrits à une dose parfaitement équilibrée.

Vous avez besoin de suffisamment de médicaments pour que le foie ne l’élimine pas du sang avant qu’il n’ait un effet utile, mais pas au point que le foie ne puisse pas l’éliminer assez rapidement, et le médicament fait plus de mal que de bien!

Le foie est le Carcajou d’organes.

Peut-être que la caractéristique pour laquelle le foie est le plus célèbre est sa capacité de se régénérer, semblable à celle d’un super-héros.

Le foie peut repousser complètement à partir d’aussi peu que 25% de lui-même en quelques semaines.

C’est la raison pour laquelle les donneurs de foie peuvent donner plus de la moitié de leur foie à quelqu’un qui a besoin d’une greffe et se rétablir complètement.

Des expériences ont été menées sur des souris pour essayer de déterminer pourquoi cela est, et on pense que cela est dû à la présence d’une quantité supérieure à la moyenne de l’enzyme «télomérase».

La télomérase est responsable de la production de «télomères» – des chaînes d’ADN qui se trouvent à l’extrémité des chromosomes pour les protéger des dommages mais se raccourcissent au cours du processus de réplication cellulaire.

Après de nombreuses réplications cellulaires, les télomères finissent par disparaître et les extrémités du matériel génétique de codage réel deviennent vulnérables, provoquant les changements physiques que vous voyez à mesure que vous vieillissez.

Cependant, comme certaines cellules hépatiques ont un niveau plus élevé de télomérase, elles peuvent conserver leurs télomères plus longtemps plus longtemps, protégeant les chromosomes et permettant ainsi plus de réplications cellulaires, donnant cet effet régénérateur.

Les Grecs de l’Antiquité étaient fascinés par le foie.

Nous savons tous que les Grecs de l’Antiquité étaient un groupe intelligent, et il existe des preuves suggérant qu’ils étaient conscients des propriétés régénératrices du foie même sans la technologie moderne d’aujourd’hui.

Dans la mythologie grecque, Zeus punit le titan Prométhée pour avoir volé le feu et l’avoir donné à l’humanité.

Il le lie à un rocher et envoie un aigle tous les jours pour manger son foie, qui repoussera ensuite pour être mangé à nouveau le lendemain et le lendemain.

Les Grecs de l’Antiquité croyaient que le foie était au cœur de l’émotion humaine, et nous utilisons encore aujourd’hui le terme grec pour «hépar» du foie dans la terminologie médicale.

«Hépatite» est l’inflammation du foie et le terme «hépatique» fait référence à tout ce qui concerne le foie.

Par exemple, la «veine porte hépatique» est le vaisseau qui transporte le sang du tractus gastro-intestinal vers le foie.

Il est juste de dire que nous n’avons certainement pas accordé au foie le crédit qu’il mérite.

Gardez votre foie heureux en menant un mode de vie sain, notamment en adoptant une alimentation équilibrée et en faisant régulièrement de l’exercice – même s’il peut repousser, il mérite d’être soigné!