8 faits choquants sur la grippe espagnole

La grippe, ou grippe, est un type de virus qui cible spécifiquement le système respiratoire de notre corps.

Le virus infecte généralement vos poumons, votre gorge ou vos voies nasales.

En raison des zones qu’il infecte, il se propage généralement lorsqu’une personne grippée éternue, tousse ou parle.

Vous pouvez également être infecté si vous touchez une surface qui a récemment été en contact avec le virus, puis touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche.

Par exemple, si quelqu’un éternue sur une main courante et que vous la touchez avant de vous gratter les yeux, vous pourriez attraper le virus.

Comme beaucoup d’autres dans le monde, moi aussi, à un moment donné, je me suis convaincu que je meurs de la grippe.

Tout comme la majorité de ces personnes, j’étais simplement mélodramatique et je me suis rétabli peu de temps après.

Bien que la plupart des gens de nos jours se rétablissent de la grippe sans traumatisme grave ni risque de mort, ce n’est pas toujours le cas.

Jetons un coup d’œil à l’une de ces variétés les plus mortelles, la grippe espagnole.

La grippe espagnole a été la pandémie la plus meurtrière que le monde ait jamais connue!

Oubliez la grippe que vous avez attrapée quand vous étiez enfant et que vous pensiez être la fin de vous et de la race humaine.

La pire grippe jamais enregistrée est la grippe espagnole, qui a frappé le monde de 1918 à 1919.

Le bilan mondial officiel de la mort de la grippe espagnole se situait entre 20 et 50 millions de personnes, bien qu’il s’agisse peut-être d’un grave sous-calcul.

On soupçonne que les chiffres réels se situaient autour de 100 millions, les chiffres supplémentaires provenant de régions qui ne conservaient pas de dossiers médicaux sur les cas.

Si l’on en croit les chiffres exagérés, alors plus de 3% de la population mondiale est décédée de la grippe espagnole!

La grippe espagnole n’est même pas venue d’Espagne.

La grippe espagnole a frappé dans les premiers mois de 1918, dans la dernière année de la Première Guerre mondiale.

En 1918, la majorité des nations du monde censuraient les médias pour empêcher toute nouvelle indésirable affectant le moral de leurs troupes.

En tant que tels, ces pays ont choisi de censurer toute information sur la nouvelle souche de grippe pour garder leurs soldats concentrés sur la guerre.

L’Espagne était cependant neutre pendant la guerre, de sorte que leurs médias étaient libres de rendre compte de ce qu’ils voulaient.

Les gens en sont venus à croire que la grippe venait d’Espagne parce qu’ils étaient la seule puissance européenne à en faire état.

L’ironie ici? Les médias espagnols l’ont appelé la grippe française!

La grippe espagnole a connu plusieurs vagues d’épidémies.

La première vague de grippe s’est répandue dans le monde au cours des premiers mois de 1918 et était une forme relativement bénigne.

La plupart des personnes qui ont attrapé la grippe espagnole ont signalé des symptômes de grippe très typiques et se sont rétablies en quelques jours.

Il n’y a pas eu autant de morts non plus. La deuxième vague a frappé plus tard cette année-là, avec le début de la chute dans l’hémisphère nord.

Cette deuxième vague aurait été beaucoup plus meurtrière, peut-être en raison de mutations du virus.

On pense également que cette deuxième vague s’est étendue à davantage de régions du monde en raison de l’augmentation des mouvements de troupes au cours des dernières étapes de la Première Guerre mondiale.

La troisième vague a commencé en Australie en janvier 1919, et bien qu’elle soit considérée comme une forme tout aussi mortelle que la deuxième vague, elle ne s’est pas propagée aussi loin que la guerre était déjà terminée.

Plus de soldats américains sont morts de la grippe espagnole qu’au combat.

Lorsque la deuxième vague de la grippe espagnole a frappé les États-Unis, elle a frappé fort et rapidement.

Cela s’est produit à peu près au même moment où le plus grand contingent de soldats américains, quelque 1 million d’hommes, s’est dirigé vers les lignes de front.

On estime qu’environ 26 000 hommes sont morts au cours de cette seule offensive, la plus grande perte de troupes américaines pendant toute la guerre.

La grippe espagnole, en revanche, a tué près de deux fois ce montant.

Environ 15 000 soldats ont perdu la vie à cause de la grippe alors qu’ils étaient stationnés en France, et 30 000 autres soldats ont été tués par la grippe sur le sol américain.

Les principaux experts médicaux du monde n’avaient aucune idée de la lutte contre la grippe espagnole.

En l’absence de remède connu, les médecins se sont tournés vers tout ce qu’ils pensaient aider ou au moins atténuer les symptômes.

L’aspirine, un médicament relativement nouveau à l’époque, était une panacée soupçonnée.

Les médecins américains ont recommandé aux patients de prendre jusqu’à 30 grammes d’aspirine par jour, une recommandation qui s’est avérée fatale.

On ne savait pas à l’époque que l’aspirine était en fait hautement toxique à fortes doses, ce qui est considéré comme ayant augmenté le nombre de décès dans la deuxième vague du virus.

L’aspirine est bien sûr encore utilisée aujourd’hui, bien que jamais à des doses supérieures à 4 grammes par jour.

La grippe espagnole a touché des personnes de tous âges.

Les formes courantes de grippe ne sont généralement pas mortelles.

Les plus touchés sont généralement les jeunes enfants, les femmes enceintes, les plus de 65 ans ou les personnes souffrant de problèmes de santé particuliers.

La grippe espagnole était différente, cependant.

Un grand nombre des vies qui ont été réclamées par le virus étaient de jeunes hommes et femmes qui n’avaient montré aucun signe de conditions préexistantes susceptibles de compliquer la situation.

Bien que cela soit très inhabituel, la grippe espagnole l’était aussi.

La distanciation sociale a permis d’éviter de nouveaux décès.

De nombreuses villes à travers les États-Unis ont essayé un certain nombre de tactiques différentes pour empêcher la propagation de la grippe espagnole, avec plus ou moins de succès.

Certaines villes ont réagi plus rapidement que d’autres, interdisant les rassemblements de masse dès le début. D’autres n’étaient pas si prudents et ont attendu aussi longtemps que quelques semaines après leur premier cas pour le faire.

Il a été constaté que ceux qui appliquaient des restrictions strictes au premier début du virus avaient des taux de mortalité inférieurs de 50% à ceux des autres qui prenaient plus de temps.

Il a également été constaté que ceux qui ont levé les restrictions trop tôt ont fait revenir le virus en masse, tandis que ceux qui ont maintenu leurs restrictions plus longtemps ont vu le virus mourir.

De nombreuses souches modernes de la grippe sont des descendants de la grippe espagnole.

Il serait facile de supposer que la grippe espagnole était une forme incroyablement rare du virus en raison de la destruction qu’elle a provoquée dans le monde.

Les scientifiques ont réussi à étudier la génétique du virus à partir d’échantillons prélevés sur les corps d’individus infectés qui ont été congelés pendant des décennies dans le pergélisol de l’Alaska.

Il a été découvert que la grippe espagnole n’est qu’une autre variante du H1N1, la forme la plus courante de grippe trouvée aujourd’hui.

Alors que le monde devient de plus en plus surpeuplé, le risque de pandémie augmente également.

Lorsque vous combinez cela avec la mondialisation toujours croissante du monde, vous allez commencer à voir des problèmes.

C’est, en substance, comment une souche mortelle d’un virus commun a réussi à anéantir quelque 100 millions de personnes en deux ans.

Il est important pour nous de nous souvenir des leçons apprises par cette pandémie, car nous allons commencer à en voir de plus en plus, même après le COVID-19.