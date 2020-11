8 choses que nous avons apprises du livre des aventures perdues de James Bond

Quand on regarde à travers le panthéon des plus grands personnages de l’histoire du cinéma, un nom qui revient si souvent est celui de James Bond.

Le suave ‘n’ lisse – ou devrait-il être secoué et non remué? – Les singeries d’espionnage de 007 épatent le public du cinéma depuis près de 60 ans maintenant, avec la 25e entrée de la franchise en route l’année prochaine sous la forme de No Time to Die, avec Daniel Craig.

Bien sûr, Bond n’est pas une propriété uniquement limitée au grand écran. Créé par l’auteur Ian Fleming, James a relevé la tête pour la première fois en 1953. Et dans les décennies qui ont suivi, nous avons vu le James Bond IP faire son chemin vers les écrans de télévision, les productions audio, les jeux vidéo, les bandes dessinées et bien plus encore. les livres et les films établis.

En cours de route, cependant, il y a tellement de grandes histoires de Bond qui ont été perdues. Qu’il s’agisse de projets qui n’ont finalement pas démarré, ou de sorties qui ont eu lieu mais qui ont été laissées dans l’ombre pendant tant d’années, il existe de nombreux « et si »? et les joyaux cachés en ce qui concerne 007.

Heureusement, Mark Edlitz a mis en place Les aventures perdues de James Bond, une lecture fascinante et profondément détaillée qui a tant à dévorer pour les fans de Bond.

Après avoir jeté un coup d’œil à ce livre, alors – et sans essayer de donner aussi beaucoup – voici huit choses que nous avons apprises des aventures perdues de James Bond.