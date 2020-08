8 choses que le DCEU fait mieux que le MCU (jusqu’à présent)

À en juger par ces deux qualités et par l’amélioration de la fortune du DCEU, cette franchise sera peut-être aussi bonne que l’univers cinématographique de Marvel un jour. Des choses plus étranges se sont produites …

Bien sûr, en termes d’écriture, d’acteur, de performances au box-office, d’humour, de cohérence et de cohérence et de qualité globales, le MCU est un gagnant immédiat, mais dans certains autres domaines, il a en fait été dépassé par cet autre univers cinématographique de super-héros moins réussi.

Les films s’améliorent de plus en plus, et bien que le DCEU ne soit pas aussi bon que l’univers cinématographique Marvel, ce n’est certainement pas la franchise faible qu’il était autrefois. En fait, le DCEU a fait pas mal de choses mieux que le MCU à travers ses huit films jusqu’à présent.

Jusqu’à présent, le DCEU a connu un parcours difficile. Des productions difficiles, des critiques et des déceptions au box-office ont été un problème pour plusieurs de ses films et c’est devenu une sorte de sac de frappe critique, mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles. Bien au contraire.

Aquaman (Jason Momoa) est fondamentalement l’équivalent de la Ligue de la justice de Thor, puisqu’il est un autre membre de la royauté aux cheveux longs et aux cheveux longs d’un monde alternatif (en quelque sorte).

Asgard, le monde d’où vient Thor, va bien. Cela a l’air bien et tout, mais c’est finalement un peu meh (comme la plupart des autres choses dans les films solo de Thor). Ce n’est pas un dixième aussi impressionnant ou détaillé qu’Atlantis, qui est le monde sous-marin d’où la mère d’Aquaman vient et dont Aquaman est maintenant roi.

Non seulement c’est absolument magnifique et magnifique sur le plan visuel, mais le film solo d’Aquaman a pris du temps pour étoffer une partie de la trame de fond concernant les sept royaumes originaux, leurs différences d’apparence et d’histoire, et l’état dans lequel les différents groupes sont tombés.

C’est un monde vivant et respirant qui représente à peu près l’une des meilleures constructions mondiales de tout type dans tous les films MCU ou DCEU.