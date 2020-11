8 apparitions au cinéma et à la télévision de Dave Chappelle que vous avez peut-être oublié

Disco Cabbie (200 cigarettes)

Eh bien, au moins Dave Chappelle n’est pas seul à cet égard quand il s’agit de cette dramatique sous-estimée de 1999 qui passe souvent sous silence lors de l’examen des filmographies de tout son ensemble étoilé, y compris Ben Affleck, Christina Ricci, Paul Rudd, Kate Hudson, Courtney Amour (oui, cette Courtney Love) et Elvis Costello comme lui-même. Le rôle de Chappelle, connu uniquement sous le nom de Disco Cabbie pour son taxi décoré et funky, est le seul personnage que la plupart des acteurs de New-Yorkais aux défis romantiques ont en commun lors d’un fatidique réveillon du Nouvel An en 1981.