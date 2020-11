8 acteurs énervés par la mort de leur personnage de film

Bijin Cocon de Soie Exfoliant (par 8) - Contre les points noirs et les peaux mortes

Le cocon de vers à soie Bijin, 100 % naturel, est idéal pour retirer les points noirs et les peaux mortes de votre visage, des lèvres et du corps. Il s’utilise sur les peaux les plus sensibles et leur apporte à la fois une hydratation et de riches nu