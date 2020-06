7 smartphones en édition limitée que vous ne trouverez pas aux États-Unis

Plus les smartphones sont un peu ennuyeux de nos jours, suivant à peu près la même philosophie de conception – avant et arrière en verre et cadre en métal. Si vous voulez vraiment être différent et vous éloigner du pack, il n’y a que deux options – un étui ou un smartphone en édition limitée. Et bien que nous ayons couvert les étuis de smartphone sous plusieurs angles, ces modèles en édition limitée sont en quelque sorte laissés dans les coulisses. Du moins, jusqu’à présent. Je sais que le titre semble un peu décourageant, mais quand il y a une volonté, il y a un moyen. La plupart de nos choix sont des modèles étrangers ou un marché domestique limité, mais à l’ère d’eBay et d’Amazon, tout est possible. Donc, si vous trouvez votre téléphone de rêve qui exprime votre moi intérieur, vous pouvez probablement mettre la main dessus, juste avec un peu plus d’effort. Mais cela le rendrait encore plus exclusif, n’est-ce pas?

Commençons par la destination évidente lorsque nous parlons de bizarre et décalé: le Japon. C’est un pays pas comme les autres et il y a différents demi-dieux qui y écrivent les règles du téléphone. L’obsession des Japonais pour les téléphones à clapet sera abordée dans un autre article, mais aujourd’hui, nous avons sélectionné pour vous quelques modèles intéressants d’Extrême-Orient.

Ce téléphone exclusif de DoCoMo représente le minimalisme japonais à son meilleur. La traduction du japonais est toujours délicate, mais voici la description officielle de ce téléphone. «Il y a de la liberté dans la façon dont vous le portez et dans la façon dont il fascine les autres. Cette chose est minuscule à 91 x 55 x 5,3 mm, et aussi légère – seulement 47 grammes. La carte Keitai dispose d’un écran à encre électronique de 2,8 pouces qui ne consommera pas d’énergie lors de l’affichage d’images statiques, ce qui explique la minuscule batterie de 380 mAh. C’est le téléphone de désintoxication numérique parfait, et il est toujours disponible sur le site DoCoMo pour 31 680 yens (environ 295 $).

Eh bien, celui-ci est plutôt vieux, mais nous ne pouvons tout simplement pas omettre un téléphone Hatsune Miku lorsque nous parlons de bizarrerie japonaise. Hatsune Miku est une sensation pop-star au Japon et si elle ressemble à une fille anime pour vous, c’est parce qu’elle l’est en quelque sorte. Hatsune chan est une simulation de logiciel vocaloid, mais ne vous y trompez pas, elle chante dans des salles de stade. Pour célébrer cette mignonne virtuelle, Sony a sorti il ​​y a quelques années un téléphone Xperia en édition limitée. Les spécifications sont terriblement dépassées, mais Hatsune Miku est partout dans ce téléphone. Vous pouvez probablement encore le trouver et l’acheter, mais il n’y en avait que 32 000 fabriqués, c’est donc un objet de collection maintenant.

Le dernier du Japon, nous le promettons. En parlant de manga et d’anime, il faut mentionner l’édition Sharp EVA. Ce téléphone a été conçu pour que les fans des mangas et séries animées cultes Neon Genesis Evangelion puissent enfin être heureux. Au moins pendant un certain temps. Citer les spécifications est inutile car ce téléphone a été fabriqué il y a 5 ans pour célébrer le 20e anniversaire de la série, mais si vous êtes un de ces otakus obsédés par la culture japonaise, trouver un tel téléphone est un must.

Déménagement en Corée alors. Les choses ne semblent pas moins étranges là-bas, car nous sommes encore assez proches du Japon. Nous avons un téléphone K-pop pour vous et une édition de dictature totalitaire. Et c’est parti.

Édition Samsung Galaxy A80 Blackpink

Celui-ci est assez nouveau, et vous pouvez toujours le trouver si vous êtes un fan des groupes pop coréens et de Blackpink en particulier. En fait, si vous décidez de dépenser 1 200 $, vous obtiendrez tout un ensemble de cadeaux – le Galaxy A80 susmentionné, une paire de Samsung Buds et une Galaxy Watch Active. Tout rose et noir, comme il se doit. Mais attendez, il y a plus! Selon Samsung, les utilisateurs pourront accéder au contenu Blackpink exclusif sur le Galaxy A80, comme une animation de démarrage Blackpink qui se lance lorsque le smartphone est allumé, ainsi que des thèmes et des icônes Blackpink organisés. Ouais!

Pyongyang 2425

Si les groupes de filles K-pop roses sont trop mous pour vous, il y a toujours le téléphone Pyongyang 2425. C’est aussi hardcore que possible car c’est la réponse de la Corée du Nord à l’iPhone. Hormis les similitudes visuelles, ce modèle n’a rien de familier. Il exécute uniquement des applications approuvées par le gouvernement et vous espionne probablement plus que Google, Facebook et la NSA ensemble. Peut-être existe-t-il également un menu caché pour lancer des armes nucléaires?

Laissant derrière l’oppression et la volonté de détruire, nous arrivons à la fin de notre voyage avec quelque chose de plutôt délicieux. Un étrange partenariat a donné naissance à un téléphone encore plus étrange en Chine continentale. Regarde ça!