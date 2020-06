7 meilleurs conseils pour la photographie de paysage pour améliorer vos compétences

La photographie de paysage est devenue l’un de mes genres préférés de photographie. Il est difficile de se tromper avec la combinaison de l’expérience de la nature et de sa beauté avec la créativité de la photographie. Ci-dessous, je partage mes meilleurs conseils de photographie de paysage que j’ai appris au fil des ans, ce qui a amélioré ma photographie.

Préparez-vous à la météo et à l’environnement physique

Être prêt à affronter la météo est l’une des choses les plus importantes qui m’assurent de pouvoir tirer en plein air.

Par exemple, si vous vous rendez sur la côte l’après-midi pour le coucher du soleil ou avant le lever du soleil, il y aura probablement du vent ou du froid, alors assurez-vous d’avoir suffisamment de couches pour vous garder au chaud.

Cela peut sembler une astuce de base, mais s’habiller pour la météo signifie que vous n’êtes pas concentré sur l’inconfort. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur votre créativité et votre enthousiasme pour la photographie.

Le maintien d’un bon niveau de forme physique et le port de chaussures confortables sont également très utiles. Vous marcherez plus que probablement sur des surfaces inégales ou grimperez sur des rochers et des buissons pour vous rendre à l’endroit souhaité pour votre prise de vue. Il est plus facile d’être d’humeur et de mentalité créative lorsque vous êtes à l’aise dans les éléments.

Photographiez pendant les heures d’or pour capturer une grande lumière

L’heure est cruciale pour la photographie de paysage. Bien qu’il soit certainement possible de prendre de superbes images sous n’importe quelle lumière, photographiez pendant les heures d’or pour maximiser vos chances de prendre une superbe photo. Essayez de vous réveiller tôt avant le lever du soleil pour voir le soleil éclairer le paysage et le ciel. Si vous vivez sur la côte ouest, vous pouvez vous attendre à voir de magnifiques levers de soleil. En règle générale, vous verriez également moins de personnes si tôt le matin. Cependant, si les premiers matins ne vous conviennent pas, rendez-vous à l’emplacement avant le coucher du soleil et photographiez le paysage pendant la belle lumière dorée. Assurez-vous également de traîner après le coucher du soleil sur l’horizon pour découvrir l’heure bleue et certaines couleurs vibrantes dans le ciel.

Comme la grande lumière que vous voyez au lever et au coucher du soleil peut disparaître rapidement, il est préférable de repérer au préalable l’endroit que vous souhaitez photographier, pendant la lumière du jour. Lorsque vous faites du repérage, essayez de filmer différentes compositions, puis décidez de la composition finale que vous souhaitez photographier lorsque vous reviendrez pendant les heures d’or.

Si vous voulez aller plus loin dans la planification de vos séances de photographie de paysage, des applications photo telles que PhotoPills peuvent également être utiles pour vous aider à prédire la position ou l’angle du soleil, de la lune ou de la voie lactée pour vous aider davantage dans votre composition.

Concentrez-vous sur les éléments de composition pour des images plus fortes

La composition est essentielle pour prendre de superbes photos. Voici certains de mes éléments de composition préférés que j’essaie d’incorporer lors de la prise de vue de paysages.

Assurez-vous que l’horizon de l’image est droit. De nombreux appareils photo modernes tels que le Fujifilm X-T10 ont une superposition de ligne d’horizon intégrée sur l’écran LCD et sur les écrans du viseur électronique. La règle des tiers, où vous visez à placer votre sujet sur l’un des quatre points d’intersection, est un guide de composition classique. Trouvez un élément de premier plan intéressant ou des lignes principales qui invitent vos spectateurs à l’image.

Expérimentez avec différentes longueurs focales

Les gens pensent souvent à utiliser des objectifs grand angle pour photographier des panoramas tentaculaires ou des paysages emblématiques. Au lieu de cela, expérimentez en utilisant différentes distances focales, de la large au téléobjectif. Pour plus de commodité, j’aime utiliser mon Fujifilm X-T10 avec l’objectif zoom polyvalent Fujinon XF18-55mmF2.8-4. Ne laissez pas le mot kit objectif vous tromper. Cet objectif en kit particulier de Fujifilm produit des photos de très haute qualité et est mon objectif de choix pour la photographie de voyage et de paysage. Cela me donne la possibilité de photographier à l’extrémité large (18 mm) lorsque je rencontre un paysage de balayage tel que des cascades en cascade ou une vaste chaîne de montagnes, jusqu’à l’extrémité téléobjectif (55 mm) lorsque je veux isoler le sujet et la mise au point sur une petite partie de la scène du paysage devant moi.

En photographie de paysage, il est important de créer des images nettes et nettes avec un sentiment de profondeur. Il y a quelques éléments à considérer pour vous aider à prendre des images plus nettes. Utilisez une petite ouverture pour garder le premier plan et l’arrière-plan nets. Il est généralement recommandé d’utiliser une ouverture de milieu de gamme telle que F8 à F11 et d’éviter les extrémités extrêmes de la plage d’ouverture pour votre objectif particulier pour les images les plus nettes. L’utilisation d’une très petite ouverture peut entraîner une diffraction et réduire la netteté globale de votre photo.

Lorsque l’ouverture est petite, envisagez d’augmenter votre ISO ou de réduire votre vitesse d’obturation pour conserver une image bien exposée. Gardez à l’esprit que la réduction de votre vitesse d’obturation peut entraîner davantage de bougé de l’appareil photo si vous tenez votre appareil photo à la main pour prendre votre photo.

C’est là qu’un trépied est utile. Lors de la prise de vue de paysages, il est préférable d’utiliser un trépied robuste et une télécommande de déclenchement. Cela minimise le bougé de l’appareil photo et vous aide à créer des photos plus nettes. L’achat d’un trépied de haute qualité qui résiste aux éléments est particulièrement important si vous photographiez dans des conditions venteuses ou humides ou si vous photographiez des paysages la nuit.

L’utilisation de filtres est un excellent moyen d’améliorer encore vos photos de photographie de paysage. Il y a deux types de filtres que je suggérerais d’utiliser, les filtres polarisants et les filtres de densité neutre.

Les filtres polarisants approfondissent les couleurs du ciel en faisant ressortir les bleus qui contrastent avec le blanc des nuages. Il supprime également les reflets et les reflets de l’image, ce qui augmente généralement le dynamisme de certaines des couleurs de l’image. Le filtre polarisant est particulièrement utile lorsque vous photographiez des paysages contenant de l’eau (par exemple une cascade, des paysages marins), le ciel, des surfaces réfléchissantes ou des sujets colorés.

Les filtres de densité neutre (ND) réduisent la quantité de lumière qui pénètre dans l’appareil photo. Ceci est utile lorsque vous souhaitez obtenir une vitesse d’obturation plus lente pour capturer le mouvement pendant les périodes lumineuses de la journée, ce qui ne peut pas être obtenu en ajustant votre ISO et votre ouverture. Par exemple, lorsque vous souhaitez capturer le mouvement dans la cascade ou le mouvement des nuages ​​dans le ciel. Il existe différentes «forces» ou niveaux d’obscurité des filtres ND parmi lesquels choisir. En règle générale, vous voudriez avoir quelques forces différentes sous la main. Cela vous donne la flexibilité de choisir le niveau d’obscurité approprié dont vous avez besoin pour obtenir la vitesse d’obturation souhaitée. Comme vous ralentissez intentionnellement votre vitesse d’obturation, assurez-vous d’utiliser un trépied pour vous assurer que votre photo reste nette.

Enfin et surtout, soyez à l’aise et familiarisé avec votre équipement photo. Ces jours-ci, vous auriez du mal à trouver un «mauvais» appareil photo sur le marché. Il s’agit de trouver un système de caméra que vous aimez utiliser et d’apprendre à l’utiliser afin qu’il devienne une seconde nature lorsque vous le prenez pour prendre une photo.

Depuis que j’ai essayé deux systèmes de caméras différents, la série Fujifilm X a le plus résonné avec moi. J’apprécie la taille et l’ergonomie de la caméra. Je photographie avec le Fujifilm X-T10 compact. Malgré sa petite taille, il a du punch lorsqu’il est associé à l’un des objectifs Fujinon. Outre l’objectif du kit que j’ai mentionné ci-dessus, j’aime également utiliser les objectifs XF35mmF1.4 et XF23mmF2.

Pendant les heures d’or de la journée, autour des heures de coucher et de lever du soleil, la lumière peut changer assez rapidement et de façon spectaculaire. Connaître les caractéristiques de votre appareil photo, l’emplacement des boutons et les paramètres rendra la photographie sur place moins stressante et plus agréable. Vous passerez moins de temps à tâtonner avec votre appareil photo et moins susceptible de manquer votre photo.

Vous pouvez me trouver ainsi que mes photos sur mon site Internet à http://www.travellinglens.co/ ou sur Instagram @ janice.kho

** Les photos fournies ont été prises sur un Fujifilm X-T10 et Fujifilm X-T20

À propos de Janice Kho:

Janice est photographe et blogueuse derrière TravellingLens.co. Elle combine sa passion pour la simplicité, les voyages, la gastronomie, la culture et la photographie pour explorer et capturer la vie.