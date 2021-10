Zoom sur les 7 jeux de Squid Game : origine et signification expliquées

Comme vous le savez, Squid Game est centré sur une série de jeux d’enfants inoffensifs à la base mais qui, dans la série, tournent mal. Betanews a choisi de reprendre pour vous l’origine de chaque jeu dans l’ordre, et leur véritable signification.

La série Squid Game de Netflix donne une tournure sombre et tordue à un certain nombre de jeux d’enfants classiques, coréens et internationaux, et chacun d’entre eux a une signification plus profonde que ce que ses origines peuvent indiquer. La première saison de la série à succès se termine par le jeu du calamar, qui est expliqué dans la scène d’ouverture de la série, mais il y a beaucoup d’autres jeux innocents qui deviennent mortels dans les épisodes intermédiaires. Si la saison 2 de Squid Game est diffusée sur Netflix, il sera intéressant de voir quels nouveaux jeux seront rendus vicieux par l’organisation maléfique à l’origine de toutes ces effusions de sang.

Le ton de Squid Game est tendu et inconfortable à dessein. C’est une histoire qui évoque constamment la vie et la mort de ses personnages, le spectateur sachant qu’ils mourront presque tous à la fin de l’histoire. Une grande partie de la terreur transmise au public est la dissonance entre l’apparence et la sensation des jeux et ce qu’ils sont réellement. Les couleurs vives, rouge et vert, des costumes de Squid Game, par exemple, évoquent des sentiments de bonheur et d’enfance, qui sont rapidement réduits à néant par la sinistre réalité de ce que les participants doivent faire. L’autre grande partie de cette dissonance tonale réside dans les jeux eux-mêmes, qui transforment un pur jeu d’enfant en un spectacle de gladiateurs mortel, encore et encore.

Les origines et l’ordre des jeux joués dans Squid Game sont également significatifs. Chacun d’entre eux s’accompagne d’une compréhension et d’attentes culturelles préexistantes, que la série détourne fréquemment de manière sombrement fascinante. Voici tous les jeux joués dans Squid Game saison 1 dans l’ordre, leurs origines, et leur signification profonde.

Le Ddakji : le jeu du recruteur

Avant même que les joueurs de Squid Game ne parviennent à l’île secrète où se déroule la compétition, ils sont d’abord testés par les recruteurs de l’organisation, des personnes qui recherchent les personnes lourdement endettées et exploitent leur désespoir en leur promettant une récompense pour avoir joué à un simple jeu.

Dans la série, le jeu de recrutement auquel joue Gi-hun est le ddakji, également appelé ttakji, un jeu traditionnel coréen similaire en de nombreux points au jeu populaire des années 1990 connu sous le nom de Pogs. Le but est simplement de retourner la tuile de votre adversaire sur le sol en la frappant avec votre propre tuile, faite de papier plié. Dans l’exemple montré de Gi-hun jouant avec le recruteur de Squid Game, il est clair qu’il est désavantagé parce que le recruteur transporte son propre jeu de pièces. Il est évidemment plus compétent et mieux préparé, mais il agit comme si lui et Gi-hun étaient sur un pied d’égalité. À bien des égards, cette dynamique reflète la corruption capitaliste que la série critique – une société dans laquelle les pauvres n’ont aucun moyen réel de s’élever à un niveau égal à celui des riches, mais où une illusion d’égalité est néanmoins perpétuée.

1, 2, 3 soleil

Une fois que Gi-hun et les autres concurrents sont arrivés sur l’île, ils commencent les jeux avec peut-être le plus brutal de tous : Feu rouge, feu vert. Apprécié dans les cours de récréation du monde entier, 1, 2, 3 soleil est connu sous de nombreux noms, notamment aux Etats-Unis Red Light, Green Light (feu rouge, feu vert) et en Corée, “Mugunghwa kkochi pieotseumnida”.

Ce nom est également la chanson chantée par la poupée tueuse effrayante dans Squid Game, qui se traduit approximativement par “La fleur Mugunghwa a fleuri”. Symboliquement, 1, 2, 3 soleil a beaucoup de sens en tant que premier jeu, car il montre aux participants, de manière vraiment traumatisante, que s’ils sortent du rang, ne serait-ce qu’un peu, ils mourront. Cela renforce le thème du contrôle qui est omniprésent dans le jeu, et c’est un jeu maladivement parfait pour réduire le nombre de participants, puisque plus de la moitié des joueurs du Squid Game sont tués avant la fin du premier tour.

Dalgona / Ppopgi (le biscuit au sucre)

Dans la deuxième manche de Squid Game, les concurrents jouent à un jeu impliquant le ppopgi, également appelé dalgona, le biscuit sucré de Squid Game, qui était autrefois une nourriture de rue populaire en Corée (Pour la recette du Dalgona, c’est par là).

Traditionnellement, si la personne qui achète le dalgona parvient à manger autour de la forme au milieu sans la casser, elle reçoit un deuxième biscuit gratuit. C’est le défi lancé aux joueurs de Squid Game, mais la récompense pour un repas réussi est la survie, et la punition pour un échec est la mort. La délicatesse et la fragilité terrifiantes du jeu reflètent bien l’état d’esprit des joueurs de Squid Game à l’époque, après avoir vu tant de personnes se faire tuer pendant Feu rouge, feu vert. Ils sont, comme les bonbons, délicatement suspendus dans la balance, la moindre erreur pouvant entraîner leur destruction.

Le Tir à la corde

Dans le troisième round de Squid Game, la compétition se déroule en équipe dans un jeu mortel de tir à la corde. Ce jeu a une profonde signification culturelle en Corée, où des variantes du tir à la corde ont été jouées lors de festivals et de célébrations communautaires pendant de nombreuses années, en particulier dans les régions agricoles.

Appelés juldarigi en Corée, les jeux de type “tir à la corde” sont souvent joués entre les côtés est et ouest des villages, les gagnants étant censés obtenir une meilleure récolte cette saison-là. Les gagnants du jeu de tir à la corde de Squid Game gagnent évidemment une autre sorte de chance. D’un point de vue thématique, la partie de tir à la corde marque un tournant dans Squid Game, rendant la compétition directe entre les joueurs, plutôt qu’entre les joueurs et l’organisation. Ce changement met en place le factionnalisme et les coups bas qui envahissent les derniers épisodes de la série.

Les Billes

La quatrième manche de Squid Game est celle des billes, que les joueurs choisissent de jouer de différentes manières. Les concurrents se mettent par deux, comme Gi-hun et le vieil homme Oh Il-nam, et l’un d’entre eux doit gagner toutes les billes de l’autre avant la fin du temps imparti. Le concurrent qui n’a plus de billes à la fin du jeu meurt.

Les jeux de billes comptent parmi les plus anciens et les plus anciens de l’histoire connue, remontant à des milliers d’années dans des civilisations anciennes comme l’Empire romain. Comme le montre l’épisode 6 de Squid Game, les billes peuvent être jouées de nombreuses façons différentes. Dans la série, le tour de billes est principalement utilisé comme une occasion de ralentir le rythme effréné de l’action et de donner aux personnages une chance de vraiment parler et de se développer dans une situation de haute pression. Il oblige également les joueurs restants à prendre part à la violence des jeux en choisissant effectivement pour eux-mêmes qui vivra et qui mourra.

Le jeu des carreaux de verre

La seule manche de Squid Game saison 1 qui n’est pas explicitement un jeu de terrain de jeu du monde réel est la manche 5, qui voit les concurrents se frayer un chemin à travers un chemin traître de plateformes en verre – dont certaines supporteront leur poids, et d’autres se briseront.

Pourtant, le jeu du pont de verre dans l’épisode 7 de Squid Game est inspiré de la marelle et d’autres jeux de saut similaires, qui remontent à des siècles dans l’Inde et la Rome antiques. Dans la série, le jeu est utilisé pour représenter à quel point la compétition est truquée contre les joueurs, car l’animateur de Squid Game éteint rapidement les lumières lorsqu’il voit qu’un concurrent peut faire la différence entre du verre trempé ou non.

Le Jeu du Calamar

Squid Game tire son titre du dernier round de la compétition, dans lequel Gi-hun et Sang-woo se battent pour la récompense finale. Le jeu du calamar lui-même est similaire au tag, mais avec des règles plus compliquées.

Il y a deux équipes : l’attaque, qui doit atteindre un espace spécifique à l’extrémité du terrain de jeu, et la défense, dont le rôle est d’empêcher cela. Ce jeu était très populaire en Corée dans les années 1970 et 1980, époque à laquelle la plupart des personnages principaux de Squid Game étaient des enfants. Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a déclaré dans des interviews qu’il avait choisi le Squid Game comme défi final et comme titre de la série parce que sa violence inhérente – commentée dans la série par le Meneur de Squid Game – représentait le mieux les aspects de la société moderne qu’il voulait commenter. C’est une façon sinistre de terminer Squid Game, et Gi-hun rentre chez lui avec les 45,6 milliards de wons.