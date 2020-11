7 films Hulu 2020 que vous devez vraiment regarder

Bien sûr, le service de diffusion en continu est également connu pour produire ses propres émissions de télévision exclusives, telles que la série d’anthologies inspirée de Stephen King récemment (et malheureusement) annulée. château de Pierre ou l’adaptation primée aux Emmy Awards du roman de Margaret Atwood Le conte de la servante. Pourtant, pour ceux qui n’ont que peu de temps chaque nuit pour le streaming et seulement autant de patience pour assister au déroulement d’une histoire, Hulu devrait avoir la montre rapide et longue durée dont vous rêvez. Que votre poison soit amusant, une romance décalée ou un récit informatif non romanesque de la croisade d’un artiste pour faire une différence dans la société, vous le trouverez peut-être dans les films originaux de la plate-forme sortis cette année seulement.

Si vous avez déjà parcouru les tranches de 2020 de Dans le noir (Collection exclusive de Hulu de thrillers mensuels produits par Blumhouse), permettez-nous de vous donner un cours intensif sur tout ce que vous avez pu manquer. Ce qui suit est une liste des nouveaux films supplémentaires disponibles pour les abonnés Hulu avec une explication des raisons pour lesquelles ils valent votre temps, en commençant, sans doute, par la plus grande réussite de The Lonely Island depuis « D * ck in a Box ».