7 choses que les fans veulent voir

Avec 5,6 millions de vues, l’annonce officielle de Gran Turismo 7 a 4 fois plus d’yeux que la bande-annonce de Gran Turismo Sport. Avec les forums Internet en flammes, il est clair que les fans de la série souhaitent un retour à la formule des jeux plus anciens.

Gran Turismo est synonyme de la marque PlayStation et sera l’un des titres phares de la PS5. Arborant une puissance immense, la console promet d’être la plateforme dont Kazinori Yamauchi a toujours rêvé.

GT ne sera plus freiné par des limitations matérielles, ce dont Yamauchi a toujours parlé lorsqu’il parlait des obstacles rencontrés par l’équipe de développement.

La bande annonce a déjà montré des visuels spectaculaires, un mélange intéressant de voitures et un retour à des terrains de jeu familiers. De tout ce que nous avons vu, la familiarité de l’écran d’accueil est ce qui s’avère être le point le plus intéressant. Dire que c’est comme GT 4 est un énorme euphémisme, et puisque GT 4 est considéré comme le sommet de la série, c’est un retour de forme plus que bienvenu.

Avec GT 5 et 6 étant quelque peu décevant, et GT Sport n’étant pas considéré comme un titre GT « traditionnel », beaucoup tombe sur les épaules de GT 7. La recette du succès, cependant, ne semble pas trop compliquée si ce que les fans disent est quelque chose à faire.