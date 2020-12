7 acteurs d’horreur qui détestent secrètement les films d’horreur

Décrocher un rôle dans un film d’horreur est un rite de passage important pour de nombreux acteurs. D’innombrables stars, telles que Rachel Weisz et Rooney Mara, ont fait leurs débuts dans le genre et ont lancé leur carrière à partir de là. D’autres, comme Jamie Lee Curtis et Vincent Price, ont continué à faire des films d’horreur tout au long de leur carrière.

Cependant, les œuvres de la variété effrayante, effrayante et sanglante ne sont pas pour tout le monde. En fait, parfois, ils ne sont même pas pour ceux qui y ont joué.

Il est étonnamment courant pour les acteurs qui n’hésiteraient pas à vivre le plus horrible des scénarios sur le plateau de découvrir que regarder un film d’horreur les fait trembler comme de la gelée au milieu d’un tremblement de terre.

À l’inverse, certains acteurs adorent regarder des scènes terrifiantes sur l’écran de cinéma, mais ne supportent pas de jouer le rôle. De Jeremy Irons à Toni Collette, jetons un coup d’œil aux acteurs d’horreur qui n’aiment pas le genre dans une certaine mesure …