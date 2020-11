68 photos vintage si belles que nous ne pouvons pas détourner le regard

Woood Bean - Canapé vintage 4 places

Avec ce canapé super confortable 4 places Bean de chez Woood, votre salon va faire un malheur auprès de vos amis, si bien que vous ne saurez plus comment vous en débarasser (des amis, pas du canapé !) Fort d'une profondeur d'assise de 66 cm, il invite à s'assoir et plus si affinités, et il fait bloc dans le