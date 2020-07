64 après JC: Le grand incendie de Rome commence à brûler sous l’empereur Néron

Histoire ancienne | 19 juillet 2020

(Carl Theodor von Piloty / Wikimedia Commons)

Le 18 juillet 64 après JC, le Grand Incendie de Rome a brûlé près des deux tiers de la ville. Ce n’était pas un feu ordinaire: il a brûlé pendant près d’une semaine avant d’être éteint puis redémarré, et personne ne sait vraiment comment. Le feu est probablement le plus célèbre pour être celui que l’empereur Néron a traversé – ou l’a-t-il fait? Le Grand Feu de Rome est peut-être enveloppé de mystère, mais il y a certains des choses que nous savons avec certitude.

Empereur Néron

Nero était seulement 16 ans quand il a hérité de Rome en 54 après JC, et les dirigeants adolescents sont généralement de mauvaises nouvelles, que ce soit au volant ou sur le trône. Néron était un cas exceptionnellement exemplaire: son cabinet a réussi à maîtriser ses caprices impitoyables pendant un certain temps, mais au moment où il a fait tuer sa mère à la demande de sa maîtresse, Néron était impossible à contrôler. Beaucoup pensent que le Grand Incendie de Rome était, en fait, simplement l’un de ces caprices, mais même s’il n’a pas participé directement à sa création, il a certainement créé un environnement rempli de troubles et de paranoïa.

(Galerie d’art moderne de Hradec Králové / Wikimedia Commons)

Vent et vente au détail

Nous ne savons pas grand-chose sur le Grand Incendie de Rome parce qu’apparemment, personne ne s’est vraiment penché là-dessus de trop près à l’époque. S’ils l’ont fait, ils ne l’ont pas écrit. Une grande partie des recherches concernant le Grand Incendie de Rome vient de Publius Cornelius Tacitus, un sénateur romain qui n’avait que huit ans environ lorsque l’incendie s’est déclaré. Dans son travail de 116 après JC, Les annales, Tacite a écrit que les incendies ont commencé près du Circus Maximus, une zone entourée de magasins et de zones de stockage, mais le soirée venteuse poussé le feu à travers les passages étroits dans les quartiers environnants, ramassant la vapeur des nombreux produits inflammables autour du cirque le long du chemin.

(Hubert Robert / Wikimedia Commons)

Rome s’est-elle brûlée?

Selon certains des témoins interrogés par Tacitus, l’incendie aurait pu être intentionnellement aidé (ou même déclenché) par ses compatriotes romains. Alors que la plupart ont tenté de fuir dans la terreur, certains ont profité de l’occasion pour piller et voler la ville, tandis que d’autres ont même activement aidé le feu en lançant de petites torches et en empêchant quiconque d’essayer de l’éteindre. Peut-être étaient-ils simplement des pillards qui ne voulaient pas que quiconque pleuve sur leur défilé, ou peut-être agissaient-ils sous les ordres, comme ils le prétendaient. Quoi qu’il en soit, l’incendie s’est vite avéré inéluctable et d’innombrables Romains piégés se sont finalement couchés pour mourir.

Il a fallu six jours pour que le feu s’éteigne, mais avant que les survivants puissent célébrer ce qui restait et rentrer chez eux, il a éclaté une fois de plus dans une région ouverte de la ville, détruisant des temples et des lieux de rassemblement. Seuls quatre des quartiers de Rome sont restés intacts, tandis que les 10 autres sont restés en ruines.

(Henry Altemus)

Où était Nero?

Où était Nero pendant tout ça? Avec au moins six versions différentes de l’histoire de Tacitus, Pline l’Ancien, Fabius Rusticus et d’autres, il est probable que nous ne le saurons jamais vraiment. Tout le truc du violon peut être attribué à l’historien romain Cassius Dio, qui a en fait écrit que Nero était jouer de la lyre dans son palais sur la colline du Palatin pour célébrer son plan impressionnant d’incendier la ville, mais il n’y avait presque certainement pas d’incendie criminel d’aucune sorte. Nero était À 56 km à Antium à l’époque.

Bien sûr, cela ne signifie pas que Nero était innocent. En fait, beaucoup les historiens pensent que l’absence de Néron était un peu trop commode. La croyance dominante est que Nero embauché un groupe d’incendiaires pour immoler la ville afin qu’il puisse libérer de l’espace pour un nouveau palais, et il était vocifère sur la haine de l’apparence de l’endroit et son désir de reconstruire toute la ville. Pourtant, Tacitus est resté ferme dans sa conviction que la destruction était vraiment un accident qui prit Néron par surprise, citant les efforts de l’empereur pour aider les survivants qui allèrent jusqu’à offrir son propre palais comme abri. Selon Tacitus:

Des vivres furent apportés d’Ostie et des villes voisines, et le prix du maïs fut réduit à trois sesterces par pic. Ces actes, bien que populaires, ne produisirent aucun effet, car une rumeur avait couru partout que, au moment même où la ville était en flammes, l’empereur apparaissait sur une scène privée et chantait la destruction de Troie, comparant les malheurs actuels avec les calamités de l’antiquité.

(Musée national de Cracovie / Wikimedia Commons)

Les conséquences cendrées

Qu’il soit impliqué ou non, Néron a certainement bénéficié de la destruction de Rome. Il était enfin libre pour reconstruire la ville dans sa vision, mais les théories sur la connexion de Néron au feu ne se sont approfondies que lorsque la Domus Aurea, ou la «Maison dorée», a été construite au-dessus des ruines de la ville. Le nouveau palais de Néron comportait des vignobles, un lac artificiel et une statue de 98 pieds de l’empereur fou.

Pour calmer le feu, Néron a accusé les chrétiens d’avoir allumé le feu. À l’époque, les membres de la nouvelle religion étaient boucs émissaires faciles, donc ce n’était pas difficile pour Nero d’en rassembler des centaines pour les torturer horriblement avec le plein soutien de son peuple. Tu sais, juste au cas où tu commencerais à avoir l’impression que l’histoire a été injuste pour le gars.

J’aime ça? Partage avec tes amis!

fbq(‘init’, ‘1244064469097209’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);



Partager : Tweet