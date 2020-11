6 personnages Marvel Timothy Olyphant seraient parfaits pour jouer

Nitro

En fait, pendant que nous y sommes, il y a beaucoup d’autres méchants Marvel aux cheveux blancs actuellement non diffusés que nous pourrions jeter et pour lesquels Timothy Olyphant est un choix gagnant. Par exemple, il y a Robert Hunter – originaire de Scranton, en Pennsylvanie (et il y a notre lien avec Le bureau) qui a été génétiquement modifiée par un groupe de nazis Kree, essentiellement, en une bombe humaine qui peut se régénérer dans sa forme corporelle après chaque auto-détonation. Bien que de nombreux héros différents aient supporté cette merveille explosive, le premier était Captain Marvel (Mar-vell, en particulier), donc, naturellement, une suite avec Brie Larson reprenant son rôle de Carol Danvers serait le prochain endroit naturel pour trouver Nitro, potentiellement.