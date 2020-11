6 personnages Marvel Jamie Lee Curtis seraient parfaits pour jouer

Dans le genre de films pour lesquels Jamie Lee Curtis est le plus vénéré, les méchants sont généralement ceux que la foule a le plus tendance à encourager. Cependant, le Halloween La star est un cas particulier car la façon dont elle affronte le tueur infâme Michael Myers en fait un super-héros de bonne foi du genre horreur. Cela étant dit, elle pourrait être un ajout formidable aux films Marvel, même si loin dans sa carrière.

Sa performance de star dans ses débuts au long métrage en tant que Laurie Strode dans le classique slasher de John Carpenter en 1978 a valu à la femme de 61 ans le titre de l’ultime Scream Queen, en ce qui me concerne – sans parler du fait qu’elle déjà la royauté du film d’horreur en tant que fille de Psycho star Janet Leigh. Bien sûr, l’actrice n’a pas remporté ses deux victoires aux Golden Globes pour les films d’horreur (et on obtient rarement un tel honneur dans ce genre de toute façon) mais pour la série comique Tout sauf l’amour et le thriller d’action comique de James Cameron Vrais mensonges, dans laquelle elle a joué l’épouse sans méfiance de l’agent secret Arnold Schwarzenegger.