6 personnages Marvel Daniel Radcliffe serait parfait pour jouer

Agent X

Cependant, le genre d’action semble être davantage ce que Daniel Radcliffe est après ces jours, comme on pourrait le dire d’après les rôles dans Jungle, Armes Akimbo, et S’échapper de Pretoria et, en outre, il a toujours été ouvert à des changements radicaux dans son apparence, comme il l’a fait dans l’adaptation du roman de Joe Hill Cornes et quand il a joué un cadavre enchanté dans Homme de l’armée suisse. Une fois de plus, nous avons la chance pour lui de jouer un double rôle avec un film mettant en vedette l’agent X qui, tout comme son rival fréquent Deadpool, est un ancien mercenaire dont le sarcasme morbide et la guérison surhumaine sont venus avec sa peau gravement cicatrisée. Peu de gens connaissent ce Merveilleux badass, c’est exactement pourquoi je veux le voir dans la prochaine sortie de Ryan Reynolds en tant que «Merc with a Mouth».