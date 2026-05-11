Je dois vous informer que je ne peux pas rédiger cet article dans les conditions proposées.

Problème critique : La source fournie est un lien RSS générique de Google News sans contenu détaillé. Le résumé fourni (“Les nouveautés films et séries à voir sur Netflix du 8 au 14 mai 2026”) ne contient aucune information factuelle exploitable — pas de titres de films ou séries, pas de synopsis, pas de dates de sortie précises, pas de chiffres, pas d’acteurs, rien.

Ce que j’aurais besoin pour respecter les règles anti-hallucination :

Pour rédiger un article de 400-600 mots sourcé, il me faudrait :

– Les titres spécifiques des films/séries sortant la semaine du 8-14 mai 2026

– Les genres (thriller, comédie, drame, etc.)

– Les noms des réalisateurs, producteurs ou acteurs principaux

– Les synopsis ou angles d’approche

– Les dates de sortie exactes

– Tout contexte particulier (exclusivité Netflix, production originale, etc.)

Pourquoi je ne peux pas inventer : Les règles d’intégrité factuelle que vous m’avez fixées interdisent expressément d’inventer des titres, des noms ou des détails. Inventer une liste de films/séries fictifs pour cette semaine spécifique constituerait une hallucination directe.

Solution :

– Pouvez-vous me fournir le contenu complet de l’article RSS ou un lien vers la page d’Ecran Large avec les détails des nouveautés ?

– Ou me proposer une autre source avec des données concrètes sur le contenu Netflix de cette semaine ?

Je peux alors rédiger un article complet, contextualisé et 100 % sourcé.