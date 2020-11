6 meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video

Les films de Noël sur Amazon Prime Video sont en quelque sorte mélangés. D’une part, les abonnés ont beaucoup de films de style Hallmark à se débrouiller. D’un autre côté, ils peuvent également diffuser It’s A Wonderful Life, qui est peut-être le meilleur film de Noël jamais réalisé. Alors, qu’est-ce qui vaut la peine d’être regardé alors que vous vous préparez pour le grand jour? Voici nos choix pour les meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video. Nous inclurons également des films de la chaîne de télévision iMDB gratuite d’Amazon dans cette liste.

Meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video

C’est une vie magnifique Père Noël Un chant de Noël américain Le commutateur de Noël Casse-Noisette RiffTrax: Cirque de Noël avec Whizzo le Clown

1. C’est une vie merveilleuse

Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce film. Sorti en 1946 et réalisé par Frank Capra, il est difficile de croire que It’s A Wonderful Life n’a pas été un énorme succès au box-office. Il n’a commencé à devenir populaire que lorsque les chaînes de télévision locales ont commencé à relancer constamment le film dans les années 1970. Au-delà des thèmes et du décor de Noël, ce film explique également comment une personne peut affecter la vie de tant d’autres personnes. Le portrait de George Bailey par Jimmy Stewart est sincère. George est un homme humble qui cherche toujours les autres dans la ville de Bedford Falls. Cependant, un réveillon de Noël fatidique met George au-dessus du bord, et c’est à un ange serviable nommé Clarence de lui montrer que sa vie est vraiment merveilleuse.

Oh, et n’oublions pas l’un des meilleurs méchants de tous les temps. Lionel Barrymore est parfait comme l’opposé de George Bailey, le super-riche Henry Potter qui fait de son mieux pour vaincre George.

Vous pouvez regarder la version classique en noir et blanc de ce film, mais Amazon Prime propose également une version colorisée à diffuser.

2. Noel

Il s’agit d’un film de Noël plus sérieux sorti en 2004 et réalisé par Chazz Palminteri. Cinq personnes avec leurs propres histoires et problèmes, passent la veille de Noël à New York et se rencontrent au fur et à mesure que le film avance. Le film comprend Susan Sarandon en tant que femme essayant de prendre soin de sa mère malade. Penélope Cruz et feu Paul Walker jouent un couple avec leurs propres problèmes. Alan Arkin dépeint un homme à la recherche de sa femme décédée. Le regretté Robin Williams apparaît également dans un rôle intéressant.

3. Un chant de Noël américain

À l’époque où il était la plus grande star de la télévision au monde en tant que The Fonz on Happy Days, Henry Winkler a tenté sa chance et a joué contre le type dans ce téléfilm de 1979. Basé sur le roman classique de Charles Dickens, Winkler s’est maquillé beaucoup pour jouer Benedict Slade. Cette version américaine de Scrooge n’est pas moins méchante et malveillante au début de ce film. Cependant, Slade va et vient dans le temps alors qu’il est visité par trois fantômes qui lui montrent qu’il n’a pas besoin de ressentir cela.

4. Le commutateur de Noël

Même le Père Noël se sent vieux parfois. C’est la prémisse de ce film de 2014 où le Père Noël sent qu’il a besoin de quelqu’un d’autre pour prendre le relais. En fait, il a juste besoin du corps d’un jeune homme pour passer la saison de livraison de Noël. Il choisit, pour une raison quelconque, un jeune joueur de cartes nommé Eddie pour ce commutateur. Eddie accepte, pour un million en espèces, et le changement de corps se produit. Alors, que se passe-t-il lorsque le Père Noël est dans le corps d’un jeune homme? Qu’arrive-t-il à Eddie alors qu’il commence à réaliser qu’il y a plus que de l’argent dans la vie? Il vous suffira de regarder le film pour le découvrir.

Casse-Noisette

Il s’agit d’une adaptation de 1993 de la comédie musicale sur le thème de Noël, avec des danses fournies par le New York City Ballet. Ce film est remarquable parce que MacAulay Culkin, toujours une grande star de cinéma à l’époque, a été choisi pour le rôle principal du jouet Casse-Noisette qui se transforme en un vrai garçon. Kevin Kline sert également de narrateur. C’est un excellent moyen d’initier les jeunes au ballet via un classique de Noël.

5. RiffTrax: Cirque de Noël avec Whizzo le Clown

Pour nos derniers films de Noël sur la sélection Amazon Prime, nous avons quelque chose qui sort des sentiers battus. C’est un film étrange appelé Cirque de Noël avec Whizzo le clown. Il s’agit d’un clown appelé Whizzo qui emmène des enfants sur son tapis magique au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël. Avant de vous enfuir, vous devriez être absent, c’est une version RiffTrax de cet étrange film. Mike Nelson, Kevin Murphy et Bill Corbett, tous anciennement de Mystery Science Theatre 3000, parlent également de ce film. Si vous avez besoin de riffs amusants à Noël, c’est le choix parfait.

C’est notre regard sur les meilleurs films de Noël sur Amazon Prime Video. Et si vous cherchez plus à regarder, rendez-vous ici pour une liste d’encore plus de favoris de Noël sur toutes les plateformes de streaming. Nous espérons que vous passerez des vacances heureuses et en toute sécurité en streaming vos films préférés.