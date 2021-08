6 films à regarder si vous avez aimé Blood Red Sky

Le thriller d’horreur original Blood Red Sky de Peter Thorwarth apporte une histoire à la fois fraîche et horrible sur un plateau, et la prémisse est suffisante pour exciter les fans du genre. Un vampire dans un avion détourné n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde, mais le film contient suffisamment de sensations fortes pour plaire aux critiques et au public. Nadja et son fils Elias montent à bord d’un vol à destination de New York depuis Francfort, et alors qu’ils ne demandent rien à personne, un groupe de pirates de l’air apporte le chaos. Lorsque Nadja révèle sa vraie personnalité, le vol se transforme en un cauchemar vivant en un clin d’œil. Si vous avez aimé la nouvelle incursion dans le genre, nous avons quelques recommandations qui vous garderont sûrement en haleine.

6. Vol 7500 : aller sans retour (2014)

Le thriller d’horreur Vol 7500 : aller sans retour de Takashi Shimizu est un film sur lequel vous pouvez compter pour étancher votre envie de faire peur. L’histoire est centrée sur le vol titulaire lors d’un voyage de Los Angeles à Tokyo. Les hôtesses de l’air Jolly Laura et Suzy accueillent les passagers à bord, mais elles ne savent pas encore ce qui les attend. Au fur et à mesure que le film avance, le voyage devient assez cauchemardesque, car les passagers tombent morts les uns après les autres. En temps voulu, une formidable force surnaturelle se révèle. Dans un amusant mélange des genres, le film fait entrer l’horreur dans un avion mobile. Si vous avez vu Blood Red Sky, il ne vous faudrait pas longtemps pour réaliser que les deux prémisses semblent étrangement similaires.

5. Des serpents dans l’avion (2006)

Pensez à votre film de détournement habituel avec des criminels de premier plan prenant le contrôle d’un avion et jetez des serpents venimeux dans le mélange. Dirigé par David R. Ellis du célèbre Baywatch, Des serpents dans l’avion est un thriller d’action intrigant, c’est le moins qu’on puisse dire. Le FBI escorte le témoin principal, Sean Jones, dans un vol à destination de Los Angeles. Cependant, lorsqu’un chef de la mafia se faufile dans une caisse à libération prolongée pleine de serpents venimeux dans la cargaison du vol, il ne faut pas beaucoup de temps pour que les choses deviennent incontrôlables. Samuel L. Jackson livre une performance remarquablement caractéristique pour faire de ce thriller comique un formidable succès. Si vous aimez les intrigues de détournement avec des récits à fort enjeu comme Blood Red Sky, c’est un film que vous devez regarder.

4. 58 minutes pour vivre (Die Hard 2) (1990)

Si vous aimez les explosions à l’écran, l’histoire de suivi de Renny Harlin du détective plus grand que nature John McClane vous divertira amplement. La suite du thriller d’action de Die Hard de 1988 emmène McClane à l’aéroport international de Washington Dulles pour une autre série d’incendies infernaux. Après une attaque terroriste planifiée à l’aéroport, McClane se précipite pour sauver sa femme Holly de la terrible menace. Bruce Willis conserve son rôle du film original et la célèbre actrice Bonnie Bedelia reprend le rôle de Holly. Si vous avez aimé le thème familial et les moments d’aéroport de Blood Red Sky, ce film vous gardera attaché à votre chaise. 58 minutes pour vivre est dispo en streaming sur Netflix et Amazon Prime Video.

3. Spring (2015)

Justin Benson et Aaron Moorhead mélangent des conventions de genre distinctes pour présenter une romance d’horreur corporelle attachante et titillante dans Spring. Un voyage sur la côte méditerranéenne luxuriante peut vous sembler attrayant, et il peut même vous trouver votre partenaire idéal. Mais ne vous laissez pas tromper par le début énergique du film. Au fur et à mesure que l’histoire avance, une horrible réalité est mise à nu devant le public. Raconté avec un esprit vibrant et interprété par Lou Taylor Pucci et Nadia Hilker dans les rôles centraux, le film est un régal pour les fans d’horreur. Si vous avez aimé le mélange homogène d’éléments de genre dans Blood Red Sky, c’est un film que vous devez ajouter à votre liste. Spring est dispo en streaming sur Amazon Prime Video.

2. Under the Shadow (2016)

Vous n’avez pas vu un film mélangeant les genres des films de guerre et des films d’horreur aussi harmonieusement que “Under The Shadow”. Le cinéaste anglo-iranien Babak Anvari présente un récit ambiant d’intrigues psychologiques se déroulant dans le contexte d’un Téhéran déchiré par la guerre. Lorsque la menace d’un bombardement vide la plus grande partie de la ville de ses habitants, une mère et sa fille se retrouvent dans une situation précaire. L’air lent et maussade du film instille une paranoïa aiguë au sein du public, et l’environnement claustrophobe de l’appartement n’aide pas. Si vous aimez les films d’horreur qui s’efforcent de repousser les limites des genres, c’est un film qui vous surprendra. Under the Shadow est disponible en streaming sur Netflix.

1. A Girl Walks Home Alone at Night (2014)

Peut-être que votre thérapeute vous a dit que les vampires occidentaux iraniens ne sont pas réels, mais n’en soyez pas sûr. Dans la saga romanesque d’horreur A Girl Walks Home Alone at Night, la scénariste et réalisatrice Ana Lily Amirpour tisse un récit implacablement fascinant et amplement horrible. L’histoire délirante est centrée sur la fille vampire titulaire alors qu’elle erre dans la ville dystopique à la recherche d’une proie. Après avoir rencontré le jeune et travailleur Arash, la femme a changé d’avis. Lui montrerait-elle son côté diabolique ? Le film a été présenté comme l’un des meilleurs films d’horreur féministes du 21e siècle. Si vous cherchez à connaître les raisons de son éloge critique, vous devez revoir cette réalisation durable du cinéma d’horreur. A Girl Walks Home Alone at Night est dispo en streaming sur Shadowz.