6 des jeux les plus mémorables de Perkz pendant son séjour sur G2 Esports

Tout comme la façon dont certains acteurs sont définis par ce personnage qu’ils ont interprété pendant toute leur carrière, il en a été de même pour Perkz. Il a été un élément essentiel de l’équipe G2 Esports et une force dominante en Europe League of Legends scène depuis 2016.

Même la possibilité qu’il déménage dans une autre région semblait au début comme de la fan fiction, mais Cloud9 a récemment annoncé qu’il avait acquis le joueur vedette dans ses rangs. Aussi choquant que cela puisse être, Perkz n’avait plus rien à conquérir en Europe. Il n’est classé que deuxième ou premier de chaque saison régulière en dehors de deux temps intermédiaires.

Bien qu’il n’ait jamais obtenu le titre mondial dont il avait toujours rêvé, le titre MSI 2019 était le symbole du niveau de compétence de Perkz à l’échelle mondiale.

À l’approche des Mondiaux 2020, le G2 était considéré comme l’un des meilleurs prétendants au tournoi et l’équipe s’est classée à une troisième place partagée. Une finition parmi les quatre premiers peut sembler presque parfaite pour n’importe quelle autre équipe du tournoi, mais c’était loin d’être idéal pour l’équipe G2, qui avait disputé la finale des Mondiaux 2019.

Bien que l’équipe ait été éliminée par DAMWON Gaming, qui a remporté le tournoi, c’était encore assez signe qu’il était temps d’essayer quelque chose de nouveau. Perkz fera ses débuts pour une équipe Cloud9, qui a perdu de manière inattendue son billet pour les Mondiaux 2020 à FlyQuest.

Voici tous les jeux qui ont défini Perkz en tant que joueur pendant son temps avec G2 et ce que les équipes LCS doivent surveiller pour survivre à la scission contre l’un des meilleurs d’Europe.

Une pièce du livre de jeu de David Copperfield – G2 vs Griffin: Worlds 2019

Bien que Perkz soit un mid laner, changer de vitesse pour devenir l’ADC de G2 n’était pas un problème pour lui. Son échange de rôle désintéressé a permis à Caps de jouer dans un rôle dans lequel il était plus à l’aise, et Perkz pouvait toujours transformer la voie du bot en son terrain de jeu.

Pendant les Mondiaux 2019, G2 affrontait Griffin dans un match décisif de la phase de groupes. G2 a choisi Zoe, l’un des meilleurs champions de la méta pendant cette période, et a remis le champion à Perkz pour ce qui s’est avéré être un récital sur la voie du bas.

Bien qu’il ait joué sur une voie égale, Griffin a décidé de forcer un gank sur la voie du bas puisque leur jungler, Lee Sin, était assez en avance sur le jungler de G2, Qiyana. Avec quatre champions Griffin se rapprochant de la voie du bas, Zoe de Perkz s’est retrouvée coincée sans nulle part où courir.

Le plongeon a commencé quelque peu instable depuis que Perkz a esquivé tout ce qui lui était lancé sans transpirer. Xayah de Griffin a utilisé un flash pour s’assurer qu’elle a piégé Perkz avec son ultime, mais Perkz a réussi à esquiver un knock-up Rakan dans le processus.

Ce qui rend ce jeu assez unique, c’est que Perkz contourne presque tous les coups de compétence qui lui assureraient une mise à mort d’un pas millimétrique. Compte tenu de la difficulté d’exécuter avec succès des mouvements précis les uns après les autres à ce niveau de compétition, ce jeu n’est rien de moins que légendaire.

Le roi est mort, vive le roi – Perkz vs Faker: finale MSI 2017

Faker a peut-être du mal à se qualifier pour les championnats du monde ces jours-ci en raison de l’intense compétition nationale en LCK, mais il est toujours l’un des meilleurs. Ligue acteurs de l’histoire.

Au plus fort de son héritage, le roi démon a fait face à un jeune hotshot d’un joueur: Perkz. Lors des finales MSI de 2017, G2 disputait le match le plus important de sa vie contre le tout-puissant SKT.

Bien que la plupart Ligue les fans savaient de quoi Perkz était capable, personne ne s’attendait à ce qu’il joue de manière dominante contre le meilleur joueur du monde pendant cette période. Faker et Perkz ont joué dans une voie égale lorsque Perkz a décidé d’augmenter la chaleur avec son Jayce.

Alors qu’il commençait à faire des jeux plus agressifs, le jungler Ivern de G2 se rapprochait également de la voie médiane. Voyant cela, Faker a décidé de ne pas forcer le problème et a fait de son mieux pour se remettre en sécurité tout en échangeant des coups avec Perkz.

Perkz, comme un taureau qui a vu la couleur rouge, n’avait aucune intention de lâcher le roi démon et a chassé Cassiopée de Faker pour obtenir le premier sang.

Vous aussi pouvez devenir un héros – G2 contre SKT T1: demi-finales du Mondial 2019

Les chemins de G2 et SKT se sont croisés plusieurs fois. G2 a dû jouer à plusieurs reprises contre un SKT proche du meilleur pour prouver qu’il en valait la peine, et ils ont en effet été à la hauteur.

Les deux équipes se sont de nouveau affrontées en demi-finale du Mondial 2019. Le clou d’une série s’est poursuivi avec l’avance de deux contre un de G2 sur SKT, mais le quatrième match de la série se déplaçait de près du côté de SKT.

C’était jusqu’à ce que Perkz réapparaisse dans la base en tant que Yasuo 1/6/6. N’importe qui avec le moindre Ligue la connaissance peut croire qu’un Yasuo avec six morts à son nom et un seul meurtre aurait peu de chances de gagner un combat. Ce n’était pas un Yasuo ordinaire, cependant, puisque Perkz était dans le siège du conducteur.

Perkz s’est précipité vers le combat qui se déroulait à quelques pas de sa base et a magistralement exécuté l’équipe SKT avec un meurtre quadra. Perkz a eu une bonne part de ses moments de héros dans le passé, mais c’est certainement celui où il a levé le poing en l’air et a dit au monde: « Je suis là. »

Le bon endroit au bon moment – G2 vs RNG: Worlds 2018

Les compétences mécaniques sont indispensables si vous souhaitez en faire un joueur professionnel. Bien qu’ils devraient suffire à faire de vous un bon joueur, vous en aurez besoin de plus pour atteindre la grandeur. Le timing est ce qui sépare le bien du meilleur, et Perkz n’a jamais manqué d’être au bon endroit au bon moment.

Au cours des quarts de finale des Mondiaux 2018, juste au moment où l’ADC Sivir de RNG et le soutien Thresh faisaient de leur mieux pour esquiver l’appel de rideau de Jhin de G2, Perkz est soudainement sorti de nulle part pour sécuriser les tueries au nom de G2. Ce double kill rapide, entrant et sortant, montre à quel point Perkz est bon pour la lecture des actions sur la carte.

Si vous portez une attention particulière à la mini-carte, vous verrez que Ryze, le mid laner de RNG, a été largement dépassé car il était loin d’arriver à temps pour aider ses meilleurs laners.

Le dictionnaire Webster définit Perkz comme une machine DPS – G2 vs Suning: Worlds 2020

Jouer à Ezreal peut ressembler à écrire de la poésie en raison de la prudence dont vous avez besoin lorsque vous le jouez. Vous devrez surveiller chacun de vos pas en jouant à Ezreal et vous assurer que vous êtes dans la bonne position tout au long de combats d’équipe mouvementés, car un faux pas peut vous tuer en un instant.

G2 a été fixé contre Suning lors de la deuxième journée des phases de groupes du Mondial 2020. Un match à égalité semblait légèrement meilleur pour l’équipe de Suning puisqu’ils avaient quatre buffs de Dragon Slayer à leur nom. Avec Elder Dragon étant la ligne suivante, G2 a pris les choses en main car abandonner l’Ancien Dragon permettrait à Suning de les écraser.

Suning ne cherchait pas non plus à y renoncer et ils se sont lentement approchés pour commencer à réduire la santé de G2. Cependant, ils n’ont pas pris en compte l’Ezreal de Perkz et son positionnement parfait.

Perkz a parfaitement joué tout au long du combat sans une seule erreur et était toujours exactement là où il aurait dû être. Il a infligé plus de 10000 dégâts tout au long du combat contre l’Ancien Dragon, ce qui est presque inouï.

Shadows a accepté les offres de Perkz – G2 vs PVB: Worlds 2018

Même si tu es le meilleur Ligue joueur du monde entier, vous aurez toujours besoin du soutien de votre équipe pour capitaliser sur l’erreur de vos ennemis de vous considérer comme une tuerie facile.

Lors d’un match contre Phong Vũ Buffalo lors des phases de groupes du Mondial 2018, Perkz a décidé de revenir à la base avec son Akali après avoir vu que personne ne venait pousser la voie du haut. Cependant, LeBlanc, midlaner de PVB, a commis l’erreur de se montrer et Perkz a immédiatement annulé la base pour détruire LeBlanc.

Considérant à quel point LeBlanc peut être glissant, le combat s’est rapidement traîné sur le territoire ennemi et LeBlanc a utilisé le sablier de Zhonya pour caler. Bien que Perkz ait revendiqué le meurtre, il était maintenant dans une position défavorable, se faisant poursuivre par Olaf, Poppy, Xayah et Jayce. Malgré le clignotement pour mettre une certaine distance entre lui et l’équipe ennemie, Perkz s’est retrouvé encerclé.

Perkz avait encore un tour dans sa manche avec Twilight Shroud qui sortait du temps de recharge, et il a commencé à danser autour du nuage d’ombres qu’il jetait avec Akali. Perkz a commencé à écorcher les quatre champions qui le poursuivaient et les a presque tous réduits à la moitié de leurs PV tout en survivant à peine. Lorsque le reste du G2 a finalement atteint la voie du haut, l’essuyage de l’équipe PVB n’a pris que quelques secondes grâce aux efforts de Perkz.

Partager : Tweet