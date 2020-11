6 contre l’Espagne au complet

L’Allemagne est battue par l’Espagne avec 0: 6: l’équipe DFB dans l’examen individuel

1/16 L’équipe nationale allemande perd 6-0 contre l’Espagne – une rumeur historique. Défense, milieu de terrain, tempête – tous catastrophiques. SPOX a les notes.

2/16 MANUEL NEUER: Il n’oubliera pas de sitôt son record de match international. Innocent de tous les buts concédés, parfois laissés pénalement seuls. Au moins a montré quelques bons arrêts, par exemple contre Ramos ou Torres. Note: 4,5.

3/16 MATTHIAS GINTER: En tant qu’arrière latéral, il ne met aucun accent offensif, ce fut encore le cas cette fois. Défensivement plus stable que Max en revanche, mais rien de vraiment positif ne peut être rapporté avec lui non plus. Niveau 5.

4/16 NIKLAS SÜLE: Quelques bonnes longues balles au début – il n’y a rien de plus positif à signaler. À 0: 2, il a juste regardé, puis est devenu de plus en plus sauvage et a eu des problèmes dans les duels en cours. J’ai séjourné dans la cabine pour la pause. Note: 5,5.

5/16 ROBIN KOCH: Appelé pour la défense centrale cette fois, a eu quelques bonnes actions au début. Mais après cela, il était impuissant: a perdu le duel de la tête avant le match nul 2-0, une mauvaise perte du ballon juste après la pause. A pris le hors-jeu à 0: 6. Note: 5,5.

6/16 PHILIP MAX: Contre Ferran Torres comme le lapin devant le serpent, défensivement paralysé. Encore et encore, les Espagnols ont attaqué de son côté et ont couru dans les pièces derrière lui. À 0: 4 seul contre trois! 6ème année.

7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Après quelques minutes, je devais en fait un 911. Inefficace dans la construction du jeu, défensivement catastrophique: laissez les Espagnols courir à 0: 2, a pratiquement refusé le duel à 0: 3. Ça avait l’air mal après ça aussi. 6ème année.

8/16 TONI KROOS: Les Espagnols l’ont toujours livré dans la construction du jeu, il ne pouvait donner aucune structure au jeu allemand (seulement 31 actions de balle à la pause). Il n’a pas été assez rapide défensivement et n’a pas pris part aux duels. 6ème année.

9/16 LEON GORETZKA: Sa physicalité aurait bien fonctionné devant la défense, au lieu de cela, il a joué plus loin et n’a poussé en vain nulle part. Cette fois, cela ressemblait à un corps étranger dans l’équipe, inefficace en tant que pilote et ne pouvait pas boucher les trous. 6ème année.

10/16 LEROY SANE: Il n’est pas entré dans le contre-jeu, inefficace en possession du ballon, a perdu ses plaqués et en première mi-temps le ballon plus souvent que quiconque. Son jeu avec le ballon semblait hésitant et inhibé. Aucun tir au but. Note: 5,5.

11/16 TIMO WERNER: Si Sane a failli prendre la tête au début (8e), c’était avec des actions offensives. Défendu dans sa propre surface de réparation à la fin de la première mi-temps. Resté sans un tir au but et une passe. Note: 5,5.

12/16 SERGE GNABRY: Au début, plus actif que contre l’Ukraine, quand il était 0-1 contre Morata – et mal -, l’air était absent jusqu’à la pause. Après cela, avec un peu plus de courage, la balle a frappé la barre transversale. Niveau 5.

13/16 JONATHAN TAH (à partir de la 46e): est venu à la pause pour Süle, a perdu le ballon un peu plus tard et a provoqué un duel de haut niveau. Je n’ai pas participé au duel avant le 0: 4. Rejoint parfaitement la faible défensive. Note: 5,5.

14/16 LUCA WALDSCHMIDT (à partir de 61): Entré en jeu pour Sane après une heure, mais il n’a jamais vraiment été dans le match. Pratiquement aucune action en avant. Note: 4,5.

15/16 FLORIAN NEUHAUS (à partir de 61): Remplacé Goretzka, au moins la mission était bonne. Il ne pouvait vraiment rien bouger non plus. Niveau 4.