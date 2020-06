6 changements massifs dans la saison 3

Après plusieurs retards, la troisième saison de Fortnite Chapter 2 est enfin là, et elle a fait sensation. La saison 2 s’est terminée avec The Device, un événement en direct qui a vu le super-espion Midas libérer une mystérieuse machine qui a détruit l’Agence et transformé la tempête en un immense mur d’eau. C’était l’un des plus grands événements que Fortnite ait jamais organisé; plus de 12 millions de joueurs ont assisté à l’événement, et au moins 8 millions de plus ont rejoint les diffusions en direct après avoir été mis en lock-out lorsque l’événement a atteint sa pleine capacité 30 minutes avant même d’avoir commencé.

Maintenant que la saison 3 a commencé, les conséquences du cataclysme de The Device ont été révélées. L’eau de la tempête semble avoir inondé et submergé une grande partie de l’île de la bataille royale dans l’un des changements les plus drastiques de la carte depuis le début du redémarrage du chapitre 2. L’île nouvellement submergée n’est que le début des changements que la saison 3 a apportés, cependant – c’est l’une des plus grandes mises à jour que Fortnite ait jamais vues, et il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à intégrer sur votre chemin vers la victoire Royale.