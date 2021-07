6 anime comme Tokyo Revengers que vous devriez absolument regarder en streaming

Tiré du manga japonais du même nom de Ken Wakui, Tokyo Revengers est un anime de science-fiction qui suit un jeune homme de 26 ans sans ambition, Takemichi Hanagaki, dont la vie prend un tournant sans précédent lorsqu’il apprend la dure vérité sur sa petite amie, Hinata Tachibana, et la mort prématurée de son frère Naoto. Cependant, avant même qu’il ne puisse pleinement saisir la réalité, il est transporté douze ans dans le passé et informe Naoto de l’imminence de la catastrophe. Ses actions entraînent des conséquences impensables, et lorsqu’il réalise les responsabilités que ses nouvelles connaissances lui imposent, le jeune homme trouve enfin un but à sa vie et commence à infiltrer le Tokyo Manji Gang pour modifier le passé et le présent dans l’espoir de sauver Hinata.

Avec tous ses rebondissements époustouflants, cet anime d’action a réussi à gagner le cœur des téléspectateurs du monde entier qui pourraient souhaiter regarder d’autres séries similaires. Si vous êtes également à la recherche de quelques recommandations, vous êtes au bon endroit. La plupart de ces anime comme Tokyo Revengers peuvent être visionnés en streaming sur Netflix, Crunchyroll, ADN, Wakanim ou Amazon Prime.

#6. Ikebukuro West Gate Park (2020)

Ikebukuro West Gate Park | Trailer Officiel

Makoto Majima est un résident du quartier commercial d’Ikebukuro à Tokyo, au Japon. Malheureusement, la région est en proie à la violence des gangs, ce qui pousse Majima à s’impliquer dans les conflits entre les différents gangs pour servir de médiateur, juste pour assurer la sécurité de ses proches. Mais lorsqu’un de ses proches perd la vie à cause de la violence des gangs, Majima est obligé de reconsidérer ses choix de vie et de prendre une décision courageuse. Ikebukuro West Gate Park, tout comme Tokyo Revengers, tourne autour des gangs de Tokyo dans lesquels les protagonistes mettent leur vie en danger pour protéger ou sauver quelqu’un qui leur est cher. Ikebukuro West Gate Park est dispo en streaming sur Wakanim.

#5. ReLIFE (2016)

Ça va chauffer | ReLIFE

Arata Kaizaki, comme Takemichi Hanagaki, mène une vie sans but, s’accrochant désespérément à tout ce qui peut lui donner un sens. Cependant, les choses semblent s’améliorer pour le jeune homme de 27 ans lorsqu’il a l’occasion unique de revenir dix ans en arrière pour revivre le lycée comme un adolescent ordinaire. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent et il doit trouver un moyen de s’adapter à la nouvelle réalité pour réparer ses erreurs passées et trouver un but. ReLIFE et Tokyo Revengers tournent tous deux autour d’un protagoniste dont la vie est quelque peu similaire et sans espoir, mais qui change de cap une fois qu’il a l’occasion d’embrasser son ancien moi. ReLIFE est dispo en streaming sur Crunchyroll.

#4. Orange (2016)

Orange - Extrait VF

Naho Takamiya, une lycéenne, reçoit des lettres datant de 10 ans du futur qui lui sont adressées. À sa grande surprise, elles mentionnent les regrets qu’elle va avoir dans le futur et sont envoyées par son moi de 26 ans. En plus de souligner les erreurs qu’elle fera, les lettres parlent mystérieusement de Kakeru Naruse, le nouvel élève transféré. Maintenant, avec l’avantage de la prévoyance, Takamiya doit prendre des mesures drastiques pour modifier l’avenir et protéger Kakeru dans le processus. Orange, comme Tokyo Revengers, tourne autour d’une protagoniste qui a l’avantage d’être prévoyante et qui commence à modifier le présent, le passé et le futur pour atteindre un objectif spécifique, à savoir sauver un proche. Orange est dispo en streaming sur Crunchyroll.

#3. Nobunaga Concerto (2014)

Basé sur le manga japonais du même nom d’Ayumi Ishii, Nobunaga Concerto est une série animée historique qui suit un lycéen ignorant et insouciant qui voyage mystérieusement dans le temps à l’ère Sengoku, où le célèbre chef de guerre, Nobunaga Oda, l’implore de prendre sa place. N’ayant aucune connaissance des affaires politiques, l’adolescent se retrouve soudain à assumer les responsabilités de l’homme qui a tenté d’unifier le Japon.

Bien que le principe de « Nobunaga Concerto » ait très peu de similitudes avec Tokyo Revengers, il n’en reste pas moins un excellent film pour tous ceux qui souhaitent s’initier au genre de l’anime historique. De plus, comme Takemichi, le protagoniste se retrouve à porter des responsabilités bien plus grandes qu’il n’aurait jamais pu l’imaginer après avoir voyagé dans le temps, défiant toutes les lois de la physique. Nobunaga Concerto est dispo en streaming sur Crunchyroll.

#2. Steins;Gate (2011)

Rintarou Okabe est un savant fou autoproclamé qui est obsédé par l’idée de créer une machine à voyager dans le temps qui modifiera le destin de l’humanité. Le groupe hétéroclite composé de lui, Mayuri Shiina et Hashida Itaru est ensuite rejoint par Kurisu Makise alors qu’ils se lancent dans une mission apparemment impossible. À leur grande surprise, ils parviennent à réaliser la vision folle d’Okabe en envoyant des courriels dans le passé, ce qui entraîne des changements conséquents dans la ligne temporelle dans laquelle ils se trouvent.

Dans leur ignorance, ils finissent par modifier le cours du temps d’une manière qui met la vie d’un de leurs proches en danger de mort. Maintenant, Okabe doit réparer le présent en annulant les dégâts causés par tous les e-mails envoyés dans le passé. Tout comme le protagoniste de Tokyo Revengers, Okabe se retrouve dans une situation délicate où il est obligé d’influencer le passé et le présent pour sauver la vie d’une personne qui lui est très proche. Steins;Gate est dispo en streaming sur Amazon Prime Video.

#1. Erased (2016)

Erased ou Boku dake ga Inai Machi suit un mangaka de 29 ans, Satoru Fujinuma, doté de la mystérieuse capacité de remonter le temps et d’arranger les choses quelques instants avant qu’une tragédie ne se produise. Ses étranges pouvoirs viennent à son secours lorsqu’il est accusé du meurtre d’une personne qui lui est très proche. Étrangement, cette fois, il n’est pas transporté seulement quelques minutes dans le passé mais se retrouve en 1988, alors qu’il était un innocent écolier. Cependant, il reconnecte rapidement les points et réalise que le meurtre qui se produit dans le futur est en quelque sorte lié à l’enlèvement et au meurtre de sa camarade de classe Kayo Hinazuki.

Erased | Trailer officiel

Les fans de Tokyo Revengers peuvent constater que les pouvoirs de Satoru sont quelque peu similaires aux mystérieuses capacités de Takemichi. De plus, tous deux jurent de sauver la vie d’une fille qu’ils ont connue dans le passé, malgré les risques de leur chemin périlleux. Par conséquent, Erased ou Boku dake ga Inai Machi est un film à regarder absolument pour tous ceux qui sont intrigués par les mésaventures de Takemichi dans Tokyo Revengers. Erased est dispo en streaming sur Wakanim.