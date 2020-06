5G : les américains courtisent le géant chinois Huawei

Les affaires reprennent entre les américains et Huawei. Le département américain du commerce a statué sur l’assouplissement d’une des sanctions prises à l’encontre de Huawei.

Depuis le 15 juin, les entreprises américaines sont à nouveau autorisées à parler business avec le géant chinois Huawei. A l’approche de l’avènement de la 5G, les États-Unis ne veulent surtout pas être mis à l’écart, quitte à lever certaines restrictions. L’objectif n’est autre que de permettre au pays de rester en tête de la course aux télécoms. Dans un communiqué, le département du commerce explique que cet amendement a pour but de ne pas empêcher les firmes américaines d’apporter sa contribution au développement des standards 5G, malgré l’omniprésence de la firme chinoise dans les discussions. Toutefois, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross a émis certaines réserves. Il a notamment indiqué que les États-Unis ne céderaient pas leur leadership en innovation et qu’ils sont engagés à protéger la sécurité nationale américaine et la politique étrangère en encourageant l’industrie américaine à faire de leurs technologies les standards internationaux.

