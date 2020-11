5G Apple iPhone 12 mini a un petit écran avec un gros problème

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons dit que Les utilisateurs de la série Apple iPhone 12 rencontraient un problème qui les empêchait de lire tous les messages envoyés à une discussion de groupe dans l’application Messages. Maintenant, un problème plus grave est apparu avec l’iPhone 12 mini. Les utilisateurs du forum d’assistance d’Apple se sont plaints d’un écran tactile qui ne répondait pas les empêchant de déverrouiller correctement leur appareil. Les personnes touchées par le problème l’appellent intermittent.

Apple iPhone 12 mini peut avoir un petit écran, mais il a un gros problème



Par exemple, consultez la version condensée d’un article rédigé par un propriétaire d’iPhone 12 mini avec le nom d’utilisateur de Rastajafarian: « L’écran de mon téléphone cesse d’enregistrer la saisie tactile de manière aléatoire uniquement à l’intérieur d’un étui et avec un protecteur d’écran activé. Avec juste le cas est allumé, l’écran va bien, et avec juste le protecteur d’écran sur l’écran fonctionne très bien. Ce n’est que lorsqu’ils sont combinés que mon écran devient complètement sec. » Même remplacer le protecteur d’écran par un autre fabriqué par un autre fabricant n’aide pas.

Les utilisateurs de Reddit ont également eu les mêmes plaintes, indiquant que le problème est plus répandu qu’on ne le pensait. Une solution de contournement publiée par un abonné de Reddit a suggéré d’entrer dans l’accessibilité et d’activer Backtap. C’est la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs iOS de naviguer sur leur iPhone en appuyant sur la façade arrière de l’appareil. Vous pouvez organiser l’ouverture d’une fonction avec un double tap et une autre avec un triple tap. Si vous configurez Backtap pour lancer « Accueil », vous pouvez contourner l’écran de verrouillage. Il y a environ 300 commentaires sur le problème sur le site Reddit, dont un d’un propriétaire d’un iPhone 12 mini qui a visité un Apple Genius Bar dans un Apple Store. Différents cas ont été testés, des diagnostics ont été examinés et il a été déterminé que le problème était lié au logiciel. Au téléphone, un employé du support Apple a dit la même chose, rejetant la faute sur les logiciels. La bonne nouvelle est qu’Apple est conscient du problème et s’il ne s’agit que d’un problème avec le système qui détermine si un contact sur l’écran est intentionnel ou accidentel, une mise à jour logicielle peut résoudre le problème. Mais s’il s’agit de savoir si l’iPhone 12 mini est correctement mis à la terre avec un étui, cela pourrait être une tout autre affaire. »

Certains avaient un point intéressant. Cette année, Apple a présenté le Ceramic Shield aux côtés de Corning. Le bouclier en céramique, dit Apple, rend l’écran quatre fois plus difficile à craquer et à rayer. Apple l’appelle « » un nouveau design élégant à bord plat avec un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale et combiné avec le capot avant Ceramic Shield, qui va au-delà du verre en ajoutant une nouvelle étape de cristallisation à haute température qui fait croître des cristaux nano-céramiques dans la matrice de verre , augmente les performances de chute de 4x. « Avec la protection supplémentaire fournie par le Ceramic Shield, certains se demandent s’il est nécessaire d’ajouter un protecteur d’écran à l’iPhone 12 mini après tout. Et comme nous l’avons dit, sans l’écran protecteur le bug semble disparaître même si un étui est utilisé. Il vous appartiendra donc de décider, en attendant le diagnostic d’Apple, si vous vous sentez suffisamment à l’aise avec le Ceramic Shield pour passer sans protecteur d’écran sur votre iPhone 12 mini; sinon vous pourriez finir par mettre un étui et un protecteur d’écran sur l’écran et trouver le téléphone qui ne répond pas en ce qui concerne vos entrées tactiles.

L’iPhone 12 mini vient de sortir vendredi aux côtés de l’iPhone 12 Pro Max. Le premier arbore un écran AMOLED de 5,4 pouces avec une résolution de 1080 x 2340 et dispose de 4 Go de mémoire. Une batterie de 2227 mAh maintient les lumières allumées et il y a une configuration à double caméra à l’arrière. Les deux pèsent 12MP avec une caméra principale et une caméra ultra-large. Il existe également un vivaneau FaceTime de 12 Mpx.