50 ans après, Tower a toujours le pouvoir – Sentinelle et Entreprise

Tower of Power a dévoilé le premier album «East Bay Grease» au public en 1970. Un demi-siècle plus tard, l’emblématique troupe soul-funk-R & B d’East Bay est toujours aussi forte.

Récemment, nous avons discuté avec le légendaire chef d’orchestre et saxophoniste Emilio Castillo de son domicile de Scottsdale, en Arizona, pour rattraper son retard sur les nouveaux développements et les temps anciens avec le groupe responsable de coupes classiques telles que « Vous êtes toujours un jeune homme ». «So Very Hard to Go», «Don’t Change Horses (in the Middle of a Stream)» et, bien sûr, «What is Hip?»

Un développement récent notable est que le groupe vient de sortir un nouvel album, « Step Up », que Castillo a hâte de soutenir sur la route une fois que les concerts reprendront. (Tower of Power devait jouer la Lowell Summer Music Series le 22 août, mais plus tôt cette semaine, le Lowell National Historical Park a annoncé que la série avait été annulée pour cet été.)

Q: Salut, Emilio. Merci d’avoir pris le temps de discuter aujourd’hui. Parvenez-vous à rester occupé pendant le verrouillage du coronavirus?

UNE: Je sens que je suis plus occupé que jamais. D’une part, j’ai été assiégé par des interviews. Vous savez, le nouvel album est sorti et tout.

Q: Et tout le monde veut en entendre parler.

UNE: J’ai aussi récemment fait un Q&A sur Facebook. (David, batteur de Tower of Power) Garibaldi en a fait un il y a quelques jours. Et Doc (le saxophoniste Stephen Kupka) en fera bientôt un. Ouais, rester occupé. Connaissez-vous le groupe Lettuce?

Q: Le groupe de jam?

UNE: Oui, ils m’ont contacté. Nous avons des rendez-vous avec eux en fin d’année. Nous avons une nouvelle agence de réservation et ils nous réservent avec tous ces numéros plus jeunes, c’est exactement ce que nous voulions. Le batteur avait l’habitude de jouer avec AWB (Average White Band) et je le connaissais. Je ne savais pas que Lettuce était son groupe. Eh bien, il m’a contacté et m’a dit qu’ils avaient ce morceau et est-ce que j’envisagerais d’écrire les paroles avec Doc et d’y mettre des trucs? J’ai écrit les paroles, j’étais à mi-chemin et j’ai finalement obtenu (entrée) de Doc, puis je l’ai composé. Je suis allé le chanter – mon ingénieur du son avait du temps au studio. Nous l’avons mélangé et nous le leur envoyons dans quelques jours. Cela s’est avéré très bien. Donc, j’ai été occupé.

Q: C’est bon. Il y a beaucoup de musiciens qui ont probablement du mal à rester occupés pendant cette pandémie de COVID-19.

UNE: Ouais, j’aimerais pouvoir retourner au travail (sur la route). Nous avons eu tellement de concerts. Mais ils vont tout reprogrammer. L’autre chose aussi, c’est que je suis vraiment fort avec l’église et que je suis aussi très impliqué dans la communauté du rétablissement. Nous faisons l’église Zoom le dimanche et nous faisons Zoom en milieu de semaine le mercredi. Ensuite, nous avons assisté à toutes ces réunions des AA en ligne sur Zoom. Je suis allé à l’un l’autre soir au Panama. (Des rires)

Q: Je fais moi-même l’église en ligne. C’est définitivement différent. Mais j’en ai toujours besoin dans ma vie – grand temps.

UNE: Ouais moi aussi. Je peux imaginer que c’est vraiment bizarre pour les pasteurs, assis là-bas sans congrégation, juste en regardant la caméra.

Q: Le groupe a passé un tas d’années sans sortir un nouveau disque studio. Et maintenant, vous en avez sorti deux en succession relativement rapide – «Soul Side of Town» en 2018 et «Step Up» cette année.

UNE: Nous avons en fait coupé ces deux enregistrements en même temps. Nous avions donc celui-ci dans la boîte. Nous savions qu’ils allaient le sortir en 2020.

Q: Et la réaction a été assez favorable.

UNE: Nous avons fait les charts avec le dernier album, «Soul Side of Town», étant numéro un des charts jazz et R&B. Encore une fois, dès la sortie de la boîte, (le nouvel album était) numéro un sur les charts jazz et numéro cinq sur les charts R&B. Le record est tout simplement génial. J’ai l’impression d’avoir le secret le mieux gardé depuis deux ans. Je voulais jouer pour les gens. Je suis vraiment très fier de ça, donc, vous savez, vous voulez que les gens l’entendent. Je l’écoute tous les jours dans ma voiture, je siffle juste.

Q: Comment restez-vous motivé après avoir si longtemps travaillé dans l’industrie? Vous semblez toujours super excité à l’idée de faire de la musique.

UNE: La créativité – c’est vraiment le high. Je me suis un peu éloigné de la piste pendant 20 ans, je me suis mêlé de drogues et d’alcool. Je pensais que cela me rendait plus créatif. Mais finalement, j’en suis devenu l’esclave. Une fois que je suis devenu sobre, je me suis demandé à quel point je serais créatif. Bientôt, j’ai écrit une chanson avec Doc et je me souviens d’avoir été tellement excitée. Juste tout le processus créatif – pas seulement l’écriture, mais la prise des chansons aux gars et les répétition, la préparation du studio, l’entrée et la production d’un disque, le chant en studio, la lecture en direct. Nous portons tous ces chapeaux différents. Et ce sont tous des chapeaux très créatifs. J’aime tout. Je veux dire, je vis pour ça.

Q: Outre le nouvel album, le groupe a également sorti son premier clip vidéo en 30 ans – pour la chanson «Look in My Eyes».

UNE: C’était amusant. J’étais un peu nerveux à ce sujet. Je n’en avais pas fait depuis des années. Mais ça s’est vraiment bien passé, donc j’étais très content.

Q: Le groupe a sorti son premier album en 1970. Avez-vous déjà pensé, à l’époque, que vous le feriez encore 50 ans plus tard?

UNE: J’étais un jeune homme. Quand nous avons fait « East Bay Grease », je pense que j’avais 18 ans – je viens de me tourner. Je n’avais pas beaucoup de vision. Je ne pensais pas de cette façon. J’ai adoré le groupe. Mon instrument a toujours été le groupe. Je suis un saxophoniste ordinaire et un claviériste ordinaire et un chanteur ordinaire. Mais jouer dans le groupe? Je fais ça plutôt bien. C’est ce que je fais. Je suis chef d’orchestre. C’est tout ce à quoi j’ai pensé. Je me souviens que mes idoles à East Bay étaient ce groupe appelé les Spiders. C’était le groupe de soul le plus serré que j’aie jamais vu. Je voulais être comme eux. Ils ont eu un concert à Sacramento. Et – c’est jusqu’où ma vision est allée – je me suis dit: «Si je pouvais me rendre à Sacramento».

Q: Le début des années 70 a dû être une période assez excitante, signer avec le label de Bill Graham et voir la carrière du groupe décoller.

UNE: Absolument. Je me souviens de m’être réveillé – j’avais une petite radio à côté de mon lit, là-bas à l’époque hippie. Nous avions des matelas par terre. Doc et moi vivions dans la même maison et il était de l’autre côté du mur. Je me souviens de m’être réveillé le matin et je me sentais tellement bien et j’ai entendu ce son et c’était la flûte de (Tower of Power) « Sparkling in the Sand » et ils la jouaient sur la radio KSAN. J’étais comme, « Oh mon Dieu » – frappant sur le mur – « Doc, réveille-toi, ils nous jouent, ils nous jouent! »

Q: Comment était-ce de travailler avec Bill Graham?

UNE: C’était génial, mec. Nous avons eu un moment là-bas où nous avons eu un petit combat avec lui et c’était difficile. Mais nous savions que nous avions fait une erreur et nous avons essayé de nous excuser. Finalement, tout s’est arrangé et, pendant des années, il a vraiment pris soin de nous. C’était un grand ami. Et je pense qu’il a changé le monde de la musique à lui tout seul.

Q: Tant de groupes de longue date se séparent, se réunissent, seulement pour se séparer et se remettre ensemble. Pourtant, Tower of Power n’a jamais fait cette danse. Vous êtes restés ensemble pendant plus d’un demi-siècle. À quoi attribuez-vous cette incroyable longévité et continuité?

UNE: Dieu l’a fait. Je viens juste d’arriver. J’ai fait connaître chaque erreur à l’homme. Je suis devenu sobre en ’88, j’ai commencé un chemin spirituel, j’ai dit que j’étais vraiment intéressé par Dieu et je l’ai cherché de tout cœur. Quelques années plus tard, je suis venu au Christ. Je ne m’en fiche pas: Dieu l’a fait. Je viens juste d’arriver.