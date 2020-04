5 VUS indiens utilisés comme voitures de police dans des pays étrangers

Ces VUS vendus en Inde fonctionnent désormais comme des voitures de police dans de nombreux pays étrangers. Voici la liste complète mentionnée.

C’est un moment de fierté pour nous, les Indiens, lorsque nos voitures ou celles qui sont vendues ici font la une sur le marché étranger. Nexon a reçu une appréciation mondiale pour sa qualité de construction et cela nous a rendus plus fiers. Maruti Suzuki est un autre fabricant de ce type, connu pour la construction de voitures à bas prix et fiables dans le monde entier.

Cependant, nous avons une liste de 5 VUS indiens qui servent maintenant de voitures de police dans de nombreux pays étrangers. Bien que leurs caractéristiques et caractéristiques de moteur soient différentes de celles que nous obtenons en Inde. Consultez la liste détaillée à venir.

5 VUS indiens utilisés comme voiture de police à l’étranger

1. Escapade Mahindra Scorpion – Italie

Pendant un certain temps, Mahindra a vendu la version Getaway pick-up du Scorpion. Il a été vendu sous une forme commerciale ainsi qu’un véhicule de style de vie. Bien qu’il n’ait trouvé que très peu de preneurs en Inde, le Getaway s’est imposé dans le magnifique pays d’Italie. Là, il sert de voiture de police utilisée pour les opérations de groupe.

2. Tata Safari – Algérie

Le bon vieux Safari a fait vraiment grand en Algérie et sert maintenant comme l’une des principales voitures de police. Tata est entré sur le marché algérien en 2014 avec Indica, Indigo, Manza, Aria et Safari. Bien que nous ayons reçu ces voitures très tôt, bon nombre d’entre elles sont encore vendues dans ce pays.

3. Mahindra Enforcer (Bolero Camper) – Philippines et Bhoutan

Mahindra vend toujours l’Enforcer ou le Bolero Camper dans quelques pays d’Asie du Sud-Est. Aux Philippines et au Bhoutan, il s’est rendu à la police. En Inde, le Bolero est venu avec deux versions de ramassage, y compris Camper et Invader, ce dernier étant un modèle de style de vie.

4. Mahindra XUV500 – Afrique du Sud

L’un des VUS intermédiaires les plus populaires en Inde, Mahindra XUV500 est également grand en Afrique du Sud. Mahindra a beaucoup de voitures sur le marché sud-africain. La XUV500 est leur voiture de police quotidienne, tout comme nous avons la Maruti Gypsy.

5. Mahindra Scorpio – Philippines, Sri Lanka et Maldives

Il s’agit du quatrième SUV Mahindra de la liste. Le Scorpion est une voiture très populaire en Afrique et dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est. Dans les pays des Philippines, du Sri Lanka et des Maldives, le grand garçon est leur exécuteur quotidien. Même quelques États en Inde utilisent le Scorpion comme voiture de police, principalement utilisée comme intercepteur.