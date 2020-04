5 voitures Ford que nous avons vues et que nous aimerions revoir

Voici les 5 meilleures vieilles voitures Ford qui étaient très populaires dans les années 90 et 2000, mais qui ont été progressivement abandonnées en raison de la concurrence croissante.

Ayant grandi dans les années 90 et au début des années 2000, nous avons vu beaucoup de voitures de luxe et élégantes. La plupart d’entre eux ont été abandonnés depuis longtemps et sont maintenant considérés comme un millésime. Les trouver est le travail le plus difficile, puis vient la restauration ou l’entretien.

Il y avait de nombreuses marques comme Opel, Daewoo, Ford, Tata et Hyundai qui avaient des voitures incroyables dans leur gamme. Alors qu’Opel et Daewoo ont lentement disparu de la scène, les trois autres sont toujours dans la pièce. Nous devons tous nous souvenir de Ford et de ses berlines sexy.

5 vieilles voitures Ford que nous aimerions revoir

Ford Escort

Escort a été la première voiture Ford en Inde développée conjointement avec Mahindra. La voiture a été lancée en 1995 et était bien en avance sur son temps, en termes de fonctionnalités. Il était livré avec des ORVM motorisés, une direction assistée, la climatisation, un système de musique intégré et des vitres électriques avant. C’était seulement avec un moteur à essence et diesel, au prix de Rs 9 Lakhs, à l’époque.

Ford Mondeo

Mondeo a été lancé au début des années 2000 en tant que billet Ford pour le marché des voitures de luxe. Évalué autour de Rs 15 Lakhs à cette époque, il ne fonctionnait pas trop bien. Mondeo était une voiture de passionné, équipée d’un moteur à essence de 2,0 litres qui a pompé 142 BHP. Il était livré avec ABS, direction inclinable et télescopique, système de musique intégré, roues en alliage et freins à disque arrière.

Ford Fiesta 1.6S

Je suis sûr qu’aucun passionné d’automobile ne peut l’oublier. Enveloppé dans une couleur bleu ciel chic, avec des alliages sportifs et un aileron arrière couleur carrosserie, la Fiesta 1.6S est toujours vénérée et recherchée par de nombreuses têtes d’essence. Il a été vendu en nombre limité et est maintenant une trouvaille rare. La Fiesta 1.6 a un kit carrosserie, une suspension retravaillée mais le même moteur 1,6 litre 100 BHP.

Ford Fusion

La fusion a été le tout premier multisegment ou, pour ainsi dire, un VUS de moins de 4 mètres en Inde. Il avait une conception très européenne et était très pratique. C’était essentiellement pour les acheteurs qui avaient l’argent pour un hayon grand et confortable et qui ne voulaient pas opter pour un SUV. Ford a lancé la Fusion en 2005 à un prix abordable de Rs 5.34 Lakhs.

Ford Ikon

Avec Ikon, Ford a créé une référence dans la classe des berlines. C’était très pratique, très confortable, chargé de fonctionnalités et amusant à conduire. Mais ne commentons pas son efficacité énergétique. Même Ikon est une trouvaille rare maintenant, mais en 2005-2010, c’était l’une des voitures les plus vendues. Toutes les voitures Ford sont sur ma liste «à acheter et à restaurer», mais Ikon est au sommet.