5 tendances de l’expérience client à utiliser pour la croissance du commerce électronique

L’industrie du commerce électronique semble être sur une trajectoire ascendante sans fin à travers le monde. Alors que les achats en ligne évoluent et deviennent une nécessité et un désir pour les clients, il est sûr de dire que le lancement d’une entreprise de commerce électronique est plus lucratif que jamais. Cependant, assurer le succès et même rester à flot dans une industrie aussi compétitive peut être un défi difficile.

Après tout, avec plus de valeur marchande vient un afflux de nouveaux concurrents et de marques déterminées à conquérir le domaine du commerce électronique. Si vous voulez survivre et prospérer dans les années à venir, vous devez suivre les dernières tendances numériques et vous concentrer sur l’amélioration de l’expérience client à tous les niveaux.

L’expérience client est le fondement du succès dans le monde concurrentiel du commerce électronique, alors jetons un coup d’œil aux cinq tendances et conseils qui vous guideront vers la croissance et le succès à long terme.

Tirez parti de la puissance de la vente incitative

En parlant de personnalisation et d’offres sélectionnées, vous devez de nos jours inspirer et inciter vos clients à ajouter des articles à leurs paniers. Pas seulement pour les ventes, mais pour leur montrer que votre magasin regorge de produits adaptés à leurs besoins. Cela permet de renforcer la confiance dans la marque et d’améliorer sa pertinence aux yeux des clients.

Alors que la vente incitative était autrefois une corvée, il suffit aujourd’hui d’installer une application de vente incitative Shopify pratique qui vous permet de créer des offres personnalisées pour vos clients, de suivre les mesures de vente importantes et d’utiliser diverses fonctionnalités complémentaires. En fin de compte, la vente incitative vous aidera à augmenter la valeur moyenne de vos commandes tout en vous aidant à créer une marque pertinente et faisant autorité en laquelle vos clients auront confiance.

L’interaction humaine dans le présent

Le client moderne mène une vie trépidante. Même si la majorité de votre population est constituée de personnes sédentaires avec beaucoup de temps libre, cela ne signifie pas qu’elles ont la patience d’attendre que vous répondiez à leur e-mail. Non, le client moderne exige une interaction en temps réel.

Vous ne pouvez pas espérer forcer un client à vous envoyer un e-mail s’il souhaite discuter, ni le forcer à vous envoyer un message s’il souhaite vous appeler. Si vous essayez, vous pourriez finir par les aliéner pour de bon.

Au lieu de cela, vous devez adopter une stratégie de communication complète qui vous permettra de parler à vos clients selon leurs propres conditions. Assurez-vous d’utiliser toutes les voies de communication, y compris le chat sur le site Web, les appels audio et vidéo, la messagerie directe sur les réseaux sociaux, les e-mails et même les SMS.

L’hyper personnalisation devient la norme

Avec autant de marques de commerce électronique en concurrence pour la domination dans leurs niches, il est prudent de dire que la personnalisation devient de jour en jour un facteur de vente plus important. En termes simples, les clients ne perdront pas leur temps dans les magasins de commerce électronique qui ne répondent pas à leurs besoins uniques et adaptent l’expérience à leurs préférences. Si vous voulez réussir, vous devez commencer à adopter l’hyper personnalisation dans votre stratégie CX.

Il existe de nombreuses façons d’aborder la personnalisation, mais tout commence par la collecte des bonnes informations. Vous devez tirer parti de tous vos outils d’analyse et même de l’analyse de données volumineuses pour collecter et rassembler rapidement de grandes quantités de données industrielles. Cela vous permettra de générer des rapports significatifs et d’élaborer des prévisions précises.

De plus, avec les bonnes informations entre vos mains, vous pouvez tout personnaliser, de votre communication et marketing à vos ventes et relations publiques. Vous pouvez même améliorer l’expérience client grâce à des expériences de site Web hyper personnalisées où chaque client verra une version différente de votre site en fonction de ses intérêts et de son historique de navigation.

Construire une approche commerciale omnicanale

Tout comme vous construiriez une stratégie de communication omnicanale, vous devez étendre votre approche de vente à tous les points de contact client dans le monde en ligne. De nos jours, tout le monde ne voudra pas aller sur votre site Web et suivre les étapes pour terminer une commande – ils voudront peut-être commander sur les réseaux sociaux ou par appel téléphonique.

Vous devez intégrer un système de gestion des stocks fiable qui vous permet de recevoir et de gérer des commandes provenant de divers canaux de vente. Cela augmentera non seulement vos conversions, mais montrera également à vos clients que vous êtes prêt à prendre leur commande à tout moment, n’importe où.

L’importance des valeurs de marque

Enfin, il est important de garder à l’esprit que le client moderne n’achètera pas de n’importe quelle marque. Ils doivent vous faire confiance et ils doivent s’assurer que vous défendez les bonnes causes et les bonnes valeurs. Partager les mêmes valeurs avec vos clients est primordial pour un succès à long terme, en particulier à l’ère de la durabilité.

Assurez-vous de soutenir les bonnes causes et de construire une chaîne d’approvisionnement durable sur la base de la conscience écologique, de l’égalité et de la rémunération équitable, ainsi que d’une culture d’entreprise positive.

Emballer

Le commerce électronique est en croissance constante, ce qui signifie que le secteur devient de plus en plus compétitif chaque année. Si vous souhaitez assurer le succès à long terme de votre magasin, vous devez vous concentrer sur l’amélioration de l’expérience client. Utilisez ces conseils et tendances pour redéfinir votre relation avec vos clients et préparer le terrain pour une croissance continue.

