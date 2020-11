5 raisons pour lesquelles un film de Rick et Morty devrait se produire

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Lorsque vous traversez une année où les grandes franchises sont en grande partie sur la touche parce que les théâtres sont fermés et que vous êtes bloqué à regarder principalement la télévision, des idées folles peuvent surgir. Là encore, il n’est pas si fou de suggérer que l’une des séries animées les plus populaires d’Amérique obtient son propre film, même si Rick et Morty est au milieu d’une course très réussie sur Adult Swim.