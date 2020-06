5 raisons pour lesquelles je souhaite que les nouveaux mutants soient un succès commercial et critique

Plusieurs films ont été retardés en raison de la pandémie de COVID-19 qui donne l’impression de donner un coup de pied à quelqu’un lorsqu’il est à terre. Certains de ces films sont en pré-production, certains tournaient, certains étaient en post-production, et certains sont dans une sorte d’enfer de sortie depuis plusieurs années. Celui qui a été assis dans une sorte d’enfer de sortie est Les nouveaux mutants. Le film X-Men a été annoncé en 2015 et a été tourné en 2017. La première bande-annonce a été déposée en octobre 2017 et le film avait une date de sortie en 2018. 2018 s’annonçait comme une année passionnante pour les films X-Men en général avec Deadpool 2, Dark Phoenix, et Les nouveaux mutants, tous très différents les uns des autres dans les tons. C’était précisément le genre de remaniement dont les X-Men avaient besoin.

Et puis tout est allé en enfer. Il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles la 20th Century Fox voulait des reprises, qui ne semblaient jamais décoller, puis le rachat de Disney a eu lieu. Le film n’a toujours pas vu sa date de sortie et devait sortir en avril avec une poussée marketing, et tout cela pour que COVID-19 ferme les cinémas et retarde le film. Nous avons une autre date de sortie pour la fin août, et cet écrivain veut que ce film soit un succès critique et commercial, et voici les raisons.

Les nouveaux mutants sont quelque chose de différent

Nous n’avons pas vu de film d’horreur de super-héros approprié depuis sans doute l’original Lame trilogies, et celles-ci ont été cotées R. Nous n’avons pas eu de film d’horreur PG-13 et un film de super-héros depuis que ce genre a conquis le monde entier. Les nouveaux mutants semble également être une production beaucoup plus petite, plus intime et le genre de films que nous n’avons pas tendance à avoir dans ce genre. Nous savons que Fox peut faire des films de super-héros intéressants qui font quelque chose de complètement différent, voir Logan et Dead Pool, mais c’est le premier qui aura plus d’attrait de masse. L’univers cinématographique Marvel cherche à faire quelque chose comme un autre film d’horreur de super-héros avec le prochain film de Doctor Strange, mais cela va être une production beaucoup plus importante.

L’exemple le plus pur de l’intention d’un cinéaste

Quand Les nouveaux mutants traînait à la date de sortie, tout le monde supposait que le film était terminé, et Fox et Disney étaient juste assis sur une propriété finie. Il s’avère que ce n’est pas du tout le cas. Nous avons découvert plus tôt cette année que le film n’était achevé qu’à environ 75%, et le réalisateur Josh Boone nécessaire pour venir faire du travail de post-production. Ces re-shoots dont tout le monde parlait ne se sont jamais réellement produits, mais ce ne sont pas seulement les re-shoots étendus qui ne se sont pas produits, mais aussi les micros. Presque tous les films font une certaine forme de reprises ou de reprises, mais en raison des retards et du calendrier de sortie, Les nouveaux mutants n’a même pas ça. Ce sera Boone et la vision du casting sans aucun filtre, et ce sera l’intention du cinéaste que nous n’avons pas eu la chance de voir très souvent dans la série X-Men.

Une chanson de cygne appropriée pour les X-Men

Même les fans de Phénix sombre dois admettre que le film était un peu décevant. Les films X-Men, qu’on les aime ou qu’on les déteste, faisaient partie du coup de poing 1-2-3 de Lame, Spider-Man, et le premier film X-Men qui a aidé à lancer le boom des super-héros que nous avons aujourd’hui. Les films Fox X-Men ont pris le sous-texte des thèmes LBGTQ + et en ont fait du texte. Ce sont des films qui ont une influence énorme sur toute une génération de fans de super-héros, et le fait que cette série ait dû se terminer avec une entrée aussi terne est un peu triste. Les nouveaux mutants, bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité beaucoup plus autonome, il s’agit toujours d’un film Fox X-Men, et pourrait donner aux fans la récompense qu’ils méritent. Nous savons tous que les mutants vont un jour faire leur chemin dans l’univers cinématographique Marvel, mais cette version des mutants mérite une bonne entrée finale, et Les nouveaux mutants pourrait être ça.

Le dernier doigt du milieu à Fox

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les studios ont froid aux yeux en ce qui concerne les films, mais en ce qui concerne Les nouveaux mutants, il n’y a jamais vraiment eu de raison. Les fans et les critiques ont embrassé la première bande-annonce et toutes les images publiées après cela. Les gens sont intéressés par ce film, et ils l’ont été dès le premier jour. Il n’y avait aucune raison pour que Fox pense que de nouvelles prises de vues massives étaient nécessaires en premier lieu car il n’y avait aucune indication que le film ne serait pas bien reçu par les fans. Un succès critique et commercial serait un dernier doigt du milieu pour un studio qui a fait genoux plus d’un de ses films X-Men en s’impliquant dans les coulisses. Les tournages n’étaient pas nécessaires, ils ont eu un succès tout le temps et ils ont raté la sortie d’un excellent film en raison de leur propre lâcheté.

Une fin heureuse pour les nouveaux mutants

Après tout le travail, ce film a traversé pour arriver au cinéma étant un succès critique et commercial semble être un bon moyen de mettre fin à l’histoire de cette production. Nous avons vu le chemin Dead Pool a dû lutter et se battre pour accéder au grand écran, puis ce fut un énorme changement de jeu qui a rencontré un succès critique et commercial. Les nouveaux mutants n’est pas aussi mauvais en termes de traîner dans l’enfer du développement, mais il a eu un tour difficile à essayer de le faire sur grand écran. Il semble juste qu’une production avec autant de problèmes en coulisses qui étaient hors de leur contrôle finisse par gagner. C’est comme la justice, les bons gagnent à la fin, et c’est pourquoi cet écrivain veut Les nouveaux mutants être un succès critique et commercial.

Résumé: Cinq jeunes mutants, qui découvrent leurs capacités dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.

Les nouveaux mutants, réalisé par Josh Boone, étoiles Anya Taylor-Joy, Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, et Henry Zaga. Il a une date de sortie du 28 août, au moins pour l’instant.

