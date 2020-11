5 raisons pour lesquelles j’aime vraiment le film de Michael B.Jordan Fantastic Four

Il fait vraiment bien l’horreur corporelle

Bien avant qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles le Dr Strange la suite pourrait être un film d’horreur, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Les quatre Fantastiques le redémarrage y arriverait en premier. Vous voyez, le réalisateur, Josh Trank, qui a également fait l’excellent film la chronique est un grand fan de David Cronenberg, qui a à peu près créé le sous-genre de l’horreur corporelle. Dans ce sous-genre, l’horreur est en fait le corps humain, généralement sous la forme d’automutilation, mais parfois, elle peut être aussi existentielle que le vieillissement ou la détérioration. Cela semble être une source de choix pour un film de super-héros, non? Eh bien, Fox ne le pensait apparemment pas non plus, c’est pourquoi il y a si peu d’horreur corporelle dans le produit final.

Mais les trucs qui est là dedans est en fait super efficace. Lorsque l’équipe revient sur Terre, les personnages – notamment Mr. Fantastic de Miles Teller et The Thing de Jamie Bell – souffrent vraiment de leurs transformations, avec la détresse de Jamie Bell de se transformer en un rocher humain vraiment horrible, ce qui m’amène à mon point suivant.