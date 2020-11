5 raisons pour lesquelles et comment prendre plus soin d’une voiture turbo

Voici 5 conseils sur la façon d’entretenir votre voiture à essence et diesel turbo sur le long terme et les problèmes auxquels vous serez confronté.

La tendance des moteurs turbocompressés a commencé récemment en Inde, car de nombreux constructeurs en équipent leurs voitures. Alors que les voitures turbo diesel étaient présentes depuis longtemps, ce sont les moteurs turbo essence qui ont commencé à arriver récemment. Habituellement, on retrouve ces voitures turbo essence avec des moteurs de petite cylindrée.

Beaucoup de gens ne sont peut-être pas au courant de ce fait, mais une voiture à turbocompresseur nécessite encore plus de soins et d’attention qu’un moteur à essence ordinaire. Voici 5 raisons pour lesquelles vous devriez prendre soin d’une voiture turbo et aussi des conseils pour en prendre soin.

1. Gardez-le inactif pendant 30 secondes au démarrage

Si vous démarrez votre voiture turbo pour la première fois en une journée, vous devez la maintenir au ralenti pendant 30 secondes. Pendant cette période, il vous suffit de le garder inactif et de ne pas du tout accélérer. Étant donné que le turbocompresseur démarre à un régime très élevé et nécessite une lubrification élevée, la marche au ralenti garantira que la lubrification atteindra l’unité.

2. Après un long trajet, ne coupez pas le moteur rapidement

De même, après une conduite à grande vitesse ou une conduite longue distance, il est conseillé de ne pas couper le moteur immédiatement. Après l’avoir mis dans la place de stationnement ou même, pour cette raison, arrêtez-vous n’importe où, laissez-le tourner au ralenti pendant quelques secondes, puis éteignez-le. Dès que vous arrêtez le moteur, le débit d’huile s’arrête mais le turbo tourne toujours. Sans lubrification, cela peut réduire la durabilité de l’unité.

3. Nettoyage des injecteurs de carburant

Dans les voitures turbo-chargées, les dépôts de carbone se trouvent plus qu’une unité à aspiration naturelle. Ainsi, si des dépôts lourds se trouvent à proximité des injecteurs, ils peuvent réduire les performances et la durabilité du moteur. Ainsi, chaque année ou 50000 kilomètres selon la première éventualité, il est conseillé de faire nettoyer vos injecteurs de carburant.

4. Évitez de surchauffer le moteur

Comme les voitures turbocompressées fonctionnent à un régime plus élevé, elles ont tendance à surchauffer davantage. Il y a eu de nombreux cas où les voitures turbo ont calé à mi-chemin en raison d’une surchauffe. Dans le cas de la conduite sur de longues distances, il est conseillé de faire des haltes régulières si vous voyagez dans des zones très ensoleillées.

5. Entretien régulier

Le dernier conseil et le plus important est d’assurer un entretien régulier d’une voiture turbo-chargée. Le maintien d’une unité turbo est du côté le plus coûteux et en cas de problème, les coûts de réparation seront énormes. Donc en assurant un nettoyage régulier des injecteurs, une inspection des turbocompresseurs et autres est très importante.