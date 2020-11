5 raisons pour lesquelles Dredd est, et sera probablement toujours, mon film de bande dessinée préféré

Dredd est une histoire honnête à Goodness « Day In The Life » plutôt qu’un événement de fin du monde

C’est peut-être ma principale raison pour laquelle Dredd est mon film de bande dessinée préféré, mais j’aime le fait que les événements de cette histoire ne sont en réalité qu’une journée dans la vie d’un personnage plutôt qu’un événement super majeur. L’ensemble du conflit se déroule essentiellement dans un complexe d’appartements appelé Peach Trees, et à la fin du film, son quart de travail est terminé, et j’adore ça.

Le film est similaire à bien des égards au film indonésien badass, La descente, en ce sens que Dredd doit atteindre le sommet d’un immeuble. Mais je pense que cela en fait un film d’action passionnant, et où les enjeux peuvent encore être très élevés pour les personnages, même si l’histoire est relativement petite. Tout est autonome et brillant, et je déteste vraiment que nous n’ayons jamais eu de suite, car j’aimerais voir où les histoires de Dredd et Anderson pourraient aller d’ici.