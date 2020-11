5 raisons pour lesquelles Blade 2 est l’un des meilleurs films Marvel en dehors du MCU

C’est toujours le plus proche d’un film d’horreur que nous ayons jamais obtenu de Marvel

Même si le prochain Morbius sera probablement présenté comme un film d’horreur, ce n’était certainement pas la première propriété Marvel à suivre la voie de l’horreur, depuis Blade 2 certainement s’inscrit dans le genre action / horreur. Et tout cela à cause des Faucheurs susmentionnés, qui sont effrayants comme l’enfer.

Vous voyez, les Faucheurs sont comme ces super vampires, et ils ont cette fonctionnalité où leur bouche s’ouvre complètement de la manière la plus horrible possible. C’est comme le Predator, mais dix fois pire. De plus, les Faucheurs ne lâchent jamais, attaquant dans des packs comme des zombies vraiment rapides. Ils ont également cette promenade étrange où ils peuvent grimper sur les murs à l’envers comme cette scène de L’Exorciste lorsque l’araignée Reagan descend les escaliers. C’est juste du carburant de cauchemar. Et dans un film Marvel rien de moins. Incroyable!