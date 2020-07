5 prochains spectacles Disney Plus Star Wars (Mise à jour: The Bad Batch annoncée)

Mise à jour: 13 juillet 2020 – Nous avons mis à jour cet article avec les premières informations sur l’ajout récemment annoncé aux spectacles de Disney Plus Star Wars, le spin-off animé de Clone Wars The Bad Batch.

The Rise of Skywalker sera le dernier long métrage de Star Wars de Disney jusqu’à au moins fin 2022. Cependant, les fans de la franchise de science-fiction / fantastique obtiendront toujours beaucoup de nouveaux contenus d’action en direct au cours des prochaines années. C’est parce qu’il y a une tonne de spectacles Disney Plus Star Wars à venir dans les œuvres.

Le service de streaming abrite déjà la plupart des longs métrages, et il les aura tous d’ici la mi-2020. Cependant, Disney Plus l’a frappé avec la sortie de son succès spin-off TV Star Wars The Mandalorian en novembre. Maintenant, le Disney Plus a été lancé en Europe et en Inde, encore plus de gens pourront regarder officiellement The Mandalorian et son adorable compagnon, «l’enfant». Ils pourront également regarder la toute nouvelle septième et dernière saison de la célèbre série animée Star Wars: The Clone Wars.

Mais qu’est-ce qui nous attend pour les spectacles Disney Plus Star Wars? Utilisons la Force (ou plutôt les annonces précédentes de Disney) pour voir dans le futur et obtenir les informations sur les plans du service pour peut-être la plus grande franchise de culture pop de tous les temps.

69 $ .99 Abonnement annuel Disney Plus Achetez-le maintenant

La saison Mandalorienne 2 (octobre 2020)

Avant même que la première saison ne tombe sur Disney Plus, des plans étaient en cours pour la saison 2 de The Mandalorian. C’est certainement le plus grand des prochains spectacles Disney Plus Star Wars. Pedro Pascal reviendra comme (la plupart du temps) chasseur de primes couvert par un casque. Il est plus que probable que « l’enfant » (alias Baby Yoda) sera toujours aux côtés de Mando. J’espère que la saison 2 nous permettra d’en savoir plus sur l’enfant et pourquoi tout le monde dans l’univers Star Wars veut l’attraper. Disney a déclaré que la série serait diffusée sur le service en octobre 2020 et qu’elle ne serait pas retardée par l’épidémie actuelle de COVID-19.

Ahsoka arrive en live-action

Variété

Alors que la plupart du scénario de la saison 2 est encore un secret, certains éléments ont fui. Variété a rapporté que Rosario Dawson avait été incarné dans le rôle d’Ashoka Tano. Ahsoka était et est toujours l’un des plus grands personnages de la série animée The Clone Wars. L’ancien apprenti padawan d’Anakin Skywalker est également apparu dans la série animée Star Wars: Rebels. Ce sera la première apparition du personnage dans un projet d’action en direct de Star Wars. Ce n’est probablement pas une coïncidence si Dave Filoni, le réalisateur principal de The Clone Wars et le créateur de Rebels, est également producteur exécutif, réalisateur et scénariste de The Mandalorian.

Rosario Dawson a peut-être l’air de la partie, mais sa voix ne correspondra probablement pas à l’Ahsoka Tano que nous avons connue dans la série animée. Ahsoka a été exprimé par Ashley Eckstein depuis les débuts du personnage dans le film d’animation The Clone Wars en 2007. Est-ce que Dawson exprimera Ahsoka au mieux de ses capacités? Eckstein entendra-t-il Ahsoka parler du rôle en direct de Dawson à la Sam Witwer et Ray Park dans le rôle de Maul dans Solo: A Star Wars Story en 2018? Malheureusement, rien n’a encore été confirmé.

Est-ce que Boba Fett va apparaître dans la série, et qui le représentera?

De nombreux rapports de l’industrie hollywoodienne affirment que Boba Fett, le chasseur de primes de la trilogie originale du film Star Wars qui portait une armure similaire à The Mandalorian, apparaîtra d’une manière ou d’une autre dans la saison 2 de la série. En outre, The Hollywood Reporter affirme que Temuera Morrison, qui a joué le père de Boba Jango Fett dans Star Wars Episode II: L’attaque des clones, affrontera Boba Fett dans la série. Morrison a déjà exprimé Boba Fett dans les versions récemment remasterisées de la trilogie originale de Star Wars.

Cependant, il peut y avoir une torsion à cette histoire. Il y a d’autres rapports selon lesquels l’acteur Timothy Olyphant a également rejoint la saison 2. On ne sait pas encore quel personnage il pourrait jouer. Cependant, le / Film Le site affirme qu’Olyphant a été repéré portant l’armure Boba Fett pendant le tournage. Il est probable qu’Olyphant incarne un personnage qui a trouvé l’armure sur Tatooine après les événements de Retour du Jedi et a décidé de la conserver. Cela devrait faire un épisode intéressant.

Plus d’infos sur la saison 2

Si vous avez vu la finale de la saison 1 de The Mandalorian (alerte spoil), vous avez vu le gouverneur impérial Moff Gideon se couper de son chasseur TIE naufragé. Cependant, il a utilisé un autre type de sabre laser qui émettait une lame noire avec une bordure blanche. Gideon utilisait le sabre noir, qui est apparu pour la première fois dans le spectacle d’animation The Clone Wars comme une arme tenue en haute estime par le peuple mandalorien. Pourquoi Moff Gideon l’a-t-il s’il n’est pas un Mandalorien? J’espère que cela sera expliqué dans la saison 2.

En outre, Gina Carano a confirmé qu’elle reviendrait dans la série, en jouant l’ex-soldat des forces rebelles (et maintenant mercenaire) Cara Dune.

Filoni dirigera au moins un épisode de la saison 2 de The Mandalorian, tout comme le créateur de la série, Jon Favreau. De plus, Carl Weathers, qui a joué le leader de la guilde des chasseurs de primes de Mando Greef Kreega dans la première saison, dirigera un épisode pour la deuxième saison.

Le Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition est sérieusement sorti de cette galaxie Un petit fait bien connu à mon sujet: j’adore Star Wars. Quand un nouveau film sort, je le vois non seulement le soir de l’ouverture, mais encore le lendemain matin pour que je puisse vraiment le regarder. Donc quand… Voir aussi Il pourrait ne pas y avoir de Pixel 5 XL, suggère le code de recherche Google

Spectacles Disney Star Wars: retombées mandaloriennes?

Le succès de The Mandalorian a apparemment poussé Disney à penser à d’autres émissions Disney Plus Star Wars qui pourraient être tirées de cette série à succès. En février 2020, Variété a rapporté que le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré que la société cherchait à ajouter plus de nouveaux personnages à la série. S’ils étaient populaires, ces personnages pourraient devenir des stars de leur propre série. Aucun détail n’a été mentionné.

The Mandalorian: Saison 3?

Même si la saison 2 de The Mandalorian ne débutera qu’en octobre sur Disney Plus, Variété rapporte que l’écriture et la pré-production ont commencé sur la saison 3. Il semblerait que Disney soit satisfait du succès de la première saison et des séquences terminées de la saison 2, pour approuver une troisième saison de la série. En supposant que l’émission ne soit pas affectée par les retards de COVID-19, la production pourrait commencer fin 2020 ou début 2021, avec une sortie fin 2021.

Spectacles Disney Star Wars: série pré-titre de Rogue One sans titre (2021)

Un autre des grands spectacles Disney Plus Star Wars en préparation se concentrera sur deux des personnages les plus mémorables du film Rogue One: A Star Wars Story. L’acteur Diego Luna sera la vedette de la série, reprenant son rôle d’officier rebelle Cassian Andor. L’autre personnage de retour est K-2SO, l’ancien droïde impérial qui est maintenant programmé pour fonctionner avec la rébellion. L’acteur Alan Tudyk fournira à nouveau la voix et la capture de mouvement agissant pour le rôle.

L’intrigue de la série est inconnue à ce stade. La seule chose que nous savons, c’est qu’elle se déroule bien avant les événements de Rogue One (pour des raisons évidentes) et que ce sera un «thriller d’espionnage excitant». En supposant qu’aucun retard ne soit dû à la menace du coronavirus, le tournage de la série devrait commencer plus tard cette année, pour une date de sortie en 2021 sur Disney Plus.

Téléchargez les fonds d’écran Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition ici Le nouveau Samsung Galaxy Note 10 Plus Star Wars Edition est le smartphone parfait pour les purs et durs de Star Wars, mais tout le monde n’a pas 1300 $ de rechange pour en acheter un pour lui-même. Si vous êtes heureux …

Spectacles Disney Star Wars: série Obi-Wan sans titre (2021)

L’autre grande nouvelle entrée dans les séries Disney Plus Star Wars est la série sans titre Obi-Wan. Oui, Ewan McGregor, qui a joué le rôle des Jedi dans les films préquel de Star Wars, devrait revenir jouer Obi-Wan (Ben) Kenobi. Encore une fois, on ne sait pas grand-chose sur cette série, à part qu’elle se déroule entre les événements des films Revenge of the Sith et A New Hope. Deborah Chow, qui a réalisé deux épisodes de The Mandalorian au cours de sa première saison, dirigerait les six épisodes de l’émission Obi-Wan.

Alors que le tournage devait commencer à la mi-2020, la production a maintenant été retardée jusqu’au début de 2021. Elle pourrait ne pas apparaître sur Disney Plus avant la fin de 2021. Gardez à l’esprit que celle-ci est encore principalement une rumeur, bien qu’il existe des preuves préliminaires suggérant qu’elle le sera. se produire.

Star Wars: The Bad Batch (2021)

Disney Plus a récemment abandonné la septième et dernière saison de la célèbre série animée Star Wars: The Clone Wars. Cette émission a présenté aux fans de The Bad Batch, un groupe de soldats clones de la République avec différents codes génétiques et talents par rapport à la plupart des autres clones. Maintenant, Disney prévoit de publier une série complète de retombées axées sur ces soldats, Star Wars: The Bad Batch.

La série se déroulera après The Clone Wars. Nous supposons que les soldats du Bad Batch n’ont pas été affectés par la directive Emperor’s Order 66. Le communiqué de presse officiel indique que le Bad Batch entreprendra «des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but». Dave Filoni, qui dirigeait l’équipe originale de Clone Wars, est producteur exécutif de cette nouvelle série, prévue pour 2021.

Série Star Wars sans titre dirigée par des femmes

Variété rapporte que Disney développe encore une autre nouvelle série Star Wars Disney Plus. On ne sait pas grand-chose sur le spectacle, à part qu’il s’agira d’une série centrée sur les femmes. Le spectacle lui-même est créé par Leslye Headland. Elle était la co-créatrice et la présentatrice de la série russe Doll Netflix, lauréate d’un Emmy, qui a fait ses débuts en 2019. Cette émission était une dramatique sur une femme à New York qui se retrouve coincée dans une boucle temporelle. Le spectacle avait un certain nombre d’éléments de science-fiction, il semblerait donc que Headland soit bien qualifié pour faire une série Star Wars.

Voilà un aperçu de tous les spectacles Disney Plus Star Wars à venir dans les deux prochaines années. Lequel avez-vous hâte de découvrir?

Abonnement Disney Plus-Hulu-ESPN Plus Un gros lot pour un prix pas cher Vous pouvez vous inscrire pour obtenir trois excellents services de streaming, Disney Plus, Hulu (avec publicités) et ESPN Plus. pour le prix de seulement 12,99 $ par mois.