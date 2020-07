5 points que Disney devrait considérer avant d’éclairer Tron 3

Joseph Kosinski et Daft Punk doivent revenir pour Tron 3

Peut-être la condition la plus importante pour laquelle Disney devrait envisager Tron 3 est celui qui dirigera les efforts pour faire revivre ce monde. A en juger par les résultats présentés au monde avec Tron l’héritage, on a l’impression que le réalisateur Joseph Kosinski est absolument le choix n ° 1 à apporter Tron 3 en ligne, car il a pris une suite de décennies plus tard et en a fait à la fois une entrée unique, ainsi qu’un film parfaitement à l’aise dans l’ensemble Tron univers. Et pour ces mêmes raisons, les compositeurs Daft Punk devraient, sans aucun doute, être ramenés pour Tron 3, car leur partition musicale a produit l’une des plus grandes bandes sonores jamais publiées sur des supports physiques et numériques. Joseph Kosinski et Daft Punk comprennent ce qui fait vraiment Tron film spécial, et c’est quelque chose qui n’est pas facile à trouver. S’il y a même une chance que ce troisième film se produise, il est préférable de ramener l’équipe qui a rendu le dernier film de la série si mémorable.