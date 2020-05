Kia Seltos obtient ces cinq grands points forts ou fonctionnalités que vous ne trouveriez même pas sur la variante haut de gamme de la Hyundai Creta 2020.

Kia Seltos et Hyundai Creta sont littéralement frères et sœurs, partageant la même plate-forme, les mêmes moteurs et même les options de boîte de vitesses. Cependant, il existe encore quelques différences entre les deux qui différencient leurs acheteurs. Le plus grand est le style ou le langage de conception. Alors que Seltos a un look sportif, c’est la Creta qui a l’air plus chic.

Les deux partagent les mêmes moteurs essence et diesel 1,5 litre avec le moteur turbo essence 1,4 litre. Les chiffres de puissance sont très similaires avec des différences de 1-2 PS. Si nous comparons également le prix, ils sont à peu près à quelques milliers de distance les uns des autres. Donc, pour aller de l’avant, voici les 5 points forts de Kia Seltos que vous n’obtiendrez pas sur la nouvelle Hyundai Creta.

5 points forts de Kia Seltos que vous n’obtiendrez pas avec la Hyundai Creta 2020

1. Moteur à essence turbo avec boîte de vitesses manuelle

Seltos et Creta partagent le même moteur essence turbo TGD-I de 1,4 litre qui produit 143 ch. Cependant, Seltos Turbo dispose des options d’un MT à 6 vitesses et d’un DCT à 7 vitesses. Quant à la Creta, elle ne reçoit que la boîte de vitesses DCT. Bien que la boîte de vitesses DCT soit très courante dans les voitures à essence turbo, elle n’a toujours aucune chance de battre une boîte de vitesses manuelle.

2. Moniteur d’angle mort

Le moniteur d’angle mort est une première caractéristique du segment qui vient sur les voitures très premium comme Volvo. Des caméras sont installées sur les ORVM qui sont activées une fois que vous avez mis les clignotants. Vous pouvez voir la vue sur le système d’infodivertissement. Cela se trouve uniquement sur les versions GTX haut de gamme.

3. Affichage tête haute

Ceci est une autre fonctionnalité de première classe premium. Encore une fois, sur les versions haut de gamme GT Line, vous obtenez l’affichage tête haute (HUD). Sur ce petit écran transparent au-dessus du tableau de bord, vous pouvez voir la vitesse, la position du rapport, le totalisateur partiel et bien plus encore.

4. Éclairage d’ambiance intérieur

Ce n’est peut-être pas une caractéristique très importante, mais ajoute simplement à la beauté de la cabine. Même sur les versions de milieu de gamme, vous bénéficiez d’un éclairage d’ambiance intérieur. Il peut être réglé en fonction de la vitesse, des battements de la musique que vous jouez ou de la couleur standard. Il y a plus de 10 couleurs au choix.

5. Caméra de stationnement à 360 degrés

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité que l’on voit parmi de nombreuses voitures à venir. Creta propose uniquement des capteurs de stationnement arrière et une caméra de stationnement arrière. Kia Seltos propose une caméra de stationnement à 360 degrés avec quatre caméras installées sur le corps. Ceci est très utile lorsqu’il s’agit de se garer dans des endroits exigus et vous pouvez également voir les angles morts.