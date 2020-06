5 personnages MOTU qui DOIVENT être dans le nouveau film quand ça arrivera

Maîtres de l’univers est sur le chemin du retour au grand écran depuis un certain temps maintenant. La dernière mise à jour dans les coulisses indique que Sony Pictures cherchait à vendre le film qu’ils réalisent à Netflix pour distribution et que À tous les garçons que j’ai aimés auparavant heartthrob Noah Centineo jouerait le héros MOTU He-Man. Matt Holloway et Art Marcum ont été les derniers à s’attaquer au script, tandis que Aaron et Adam Nee sont les derniers réalisateurs du projet. Tout est chaos et dans l’air, mais nous, les fans de MOTU, y sommes habitués. Ce qui nous préoccupe, c’est de nous assurer que cette fois-ci, nous obtenons de superbes représentations des personnages que nous aimons dans le film. Pour nous, ce sont les cinq personnages que nous voulons voir à l’écran représentés dans la façon dont nous nous souvenons d’eux.

MOTU regorge de grands personnages

Tout d’abord: Beast Man. Comme la plupart, nous ne savons pas ce qu’ils pensaient de son apparition dans le film de 1987, mais il doit être racheté et racheté dur. Donnez-nous la fourrure orange / rouge, le fouet, les dents noueuses. En fait, obtenez Tyler Mane pour le jouer. Je l’aimais comme Sabertooth, c’est peut-être lui qui peut réussir ça. Ensuite, commençons l’action Buzz Off. Présentant l’un des modèles les plus cool de la ligne de jouets d’origine, il est sans doute l’un des personnages qui a contribué à détruire cette ligne de jouets dans les années 80 après que Mattel ait expédié sa figurine et qu’ils soient restés invendus. C’est injuste pour l’un des espions les plus fiables de He-Man.

Pour en revenir aux méchants, les fans de MOTU seraient très excités de voir ce qu’ils peuvent faire avec Modulok. Pensez à toutes les possibilités avec les effets spéciaux d’aujourd’hui avec un personnage qui peut attacher de nouvelles pièces à lui-même et moduler son apparence. Il supplie d’être inclus, et à juste titre. Du côté féminin, je pense que le moment est venu pour Despera de faire son apparition. La version maléfique de la princesse Adora, elle pourrait être un méchant de type Nébuleuse génial et trouver la rédemption dans le film. De plus, l’aspect global de cette personnalité est dur à cuire.

Enfin, de manière totalement égoïste, je veux voir Mantenna à l’écran. La Horde maléfique doit être représentée de manière importante dans celui-ci, pas seulement les forces de Skeletor. L’un des méchants préférés des fans de MOTU, il pourrait certainement être un énorme personnage d’évasion. Rendez-le important, comme deuxième ou troisième commandant, et laissez-le et ses quatre jambes se déchaîner sur les forces du bien. Mettez ces cinq choix dans le nouveau film, sans trop en changer l’apparence, et vous aurez des fans heureux.

