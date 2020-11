5 personnages de bêtes fantastiques pour lesquels les suites doivent montrer plus d’amour

Euh… Les bêtes fantastiques réelles

Ce point est une extension du point de Newt Scamander à bien des égards, car lorsque nous regardons vers l’avenir où va la franchise, il semble être pris entre deux idées ici. Un conte fantastique sur un homme maladroit et les bêtes qu’il trouve et sauve dans le monde, et une bataille impitoyable et dangereuse entre deux sorciers à la suite d’une jeune romance intense. Bêtes fantastiques va avec les deux options, le premier film se concentrant sur la première idée et la suite traitant de l’autre. Mais encore, ça s’appelle Bêtes fantastiques. Et bien que ces créatures soient présentes dans les deux films, on commence à penser que ce n’est pas ainsi que les films devraient être appelés. Le fait est, pouvons-nous remettre au moins une partie des projecteurs sur ces créatures étonnantes, si ce n’est la majorité d’entre elles?