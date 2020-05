Ce sont les 5 meilleures voitures qui coûtent moins de Rs 10 Lakhs et seront avec vous pendant une longue période, peut-être pendant plus de 10 ans.

L’achat d’une voiture est un processus fastidieux. Sélectionnez d’abord la marque, puis recherchez-en une dans votre budget. Après cela, vous choisissez entre l’essence et le diesel, les variantes et les couleurs. De plus, de nombreuses personnes voient la durée de vie de la voiture et pendant combien d’années peuvent-elles la conserver. Alors que beaucoup de gens croient qu’il faut changer une voiture de 5 à 7 ans, certains d’entre eux veulent toujours l’utiliser pendant 10 à 15 ans.

Ce sont les 5 meilleures voitures avec un budget de Rs 10 Lakhs qui ont la meilleure vie. Il y a de fortes chances que vous puissiez faire fonctionner ces voitures sans aucun entretien élevé ni problème mécanique pendant plus de 10 ans. Voici la liste:

5 meilleures voitures durables de moins de 10 lakhs qui ont une durée de vie de plus de 10 ans

Honda City

En ce qui concerne les voitures durables à petit budget, Honda City est l’une des meilleures options. La plupart des voitures Honda ont une bonne durée de vie et leur coût d’entretien est faible. Nous voyons encore beaucoup de berlines City de deuxième et troisième génération sillonner les routes. Nous avons discuté avec quelques propriétaires qui nous ont dit que bien qu’ils soient obsolètes mais très faciles à entretenir.

Honda Jazz

Une autre voiture Honda à long terme est la Jazz. Elle a été lancée en 2009 et était l’une des voitures les plus élégantes à l’époque. Demandez à n’importe quel propriétaire Honda et ils sont plus susceptibles de passer à une autre voiture Honda uniquement en raison de sa longue durée de vie.

Ford Figo

Bien que les voitures Ford soient connues pour leur solide qualité de construction, elles sont également très durables. Le premier Figo a été lancé en 2010 et est toujours une voiture qui attire l’attention des gens. La trappe et son moteur diesel, tous deux sont très fiables bien qu’ils ne soient pas si raffinés. Elle possède également la grande qualité de conduite de toutes les autres voitures Ford.

Toyota Etios

Nous savons que Toyota Etios n’est pas disponible pour le moment, mais vous pouvez toujours en chercher un de 1 à 2 ans. C’est une Toyota et tous les acheteurs de voitures indiennes connaissent la vie d’une Toyota. Bien qu’il ne dispose pas de technologies modernes et d’une cabine obsolète, il dispose d’un moteur diesel coupleux et très fiable. Nous aurions pu inclure n’importe quelle voiture Toyota (sauf Glanza) mais seul Etios peut entrer dans cette gamme.

Volkswagen Polo

Le dernier de la liste est la Volkswagen Polo. Il est en Inde depuis 10 ans et les propriétaires sont toujours fiers de posséder la toute première version. Demandez-leur et ils ne s’en plaindront pas, mais plutôt un sourire à chaque fois qu’il se déclenche. Eh bien, le design n’a pas beaucoup changé et cela pourrait coûter cher à ses rivaux, mais Polo reste l’une des meilleures voitures de performance sous 10 Lakhs.