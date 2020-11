5 meilleures applications de numérotation et applications de contacts pour Android

Cette liste a actuellement Drupe comme participant. C’est une très bonne application de contacts et de numérotation. Cependant, les récentes vulnérabilités de sécurité provoquent une grande agitation au sujet de l’application. Les vulnérabilités de sécurité ont disparu maintenant. Ainsi, nous rétablissons l’application dans notre liste avec un mot d’avertissement à nos lecteurs. Cliquez sur le lien pour en savoir plus.

Les applications de numérotation et les applications de contacts sont un peu un marché de niche. Dans la plupart des cas, l’application de numérotation et de contacts est plus que suffisante la plupart du temps. Cependant, dans certains cas, cela peut être nécessaire. Le Note 8 se fige occasionnellement lors de l’utilisation de l’application Contacts en est un bon exemple. Dans tous les cas, il existe un tas d’options décentes, mais seulement quelques-unes de très bonnes. En outre, nous avons envisagé de créer des listes séparées pour les applications de contacts et les applications de numérotation. Cependant, de manière générale, si vous en obtenez un, vous obtenez également l’autre. Les deux listes auraient à peu près les mêmes applications. Ainsi, nous l’avons consolidé en une seule liste ici. Voici les meilleures applications de numérotation et applications de contacts pour Android.

Appels AI

Prix: Libre

Calls.AI est une application d’identification de l’appelant professionnelle conçue spécifiquement pour les propriétaires d’entreprise. Lorsque quelqu’un vous appelle, vous êtes averti avec des informations importantes à son sujet, vous ne serez donc plus jamais pris au dépourvu. Il répond également aux besoins du CRM avec des fonctionnalités de gestion des tâches afin que vous puissiez rester sur le sujet avec vos collègues et vos clients. Calls.AI propose même un système d’étiquetage client personnalisable pour soutenir votre pipeline de ventes. Vous pouvez créer instantanément des propositions de prix pour envoyer des clients potentiels directement depuis l’application.

Si la recherche avant l’appel ne suffit pas, Calls.AI gère tous vos engagements et notes de réunion précédents afin que vous puissiez regarder en arrière et trouver les informations dont vous avez besoin. Calls.AI prend tout ce dont vous avez besoin dans un smartphone et l’emballe directement dans votre composeur.

Drupe

Prix: Gratuit / jusqu’à 3,99 $

Drupe est l’une des applications de numérotation les plus populaires sur mobile. Il dispose d’une belle interface moderne avec un enregistreur d’appels, un numéroteur intelligent, un bloqueur d’appels et des méthodes pour traiter les contacts en double. Il peut même envoyer des GIF aux personnes lorsque vous les appelez, mais les deux personnes doivent avoir installé Drupe pour que cela fonctionne. L’application couvre toutes les bases et fait beaucoup d’entre elles mieux que l’application stock. Il a le bug occasionnel, mais rien de grave. C’est gratuit à télécharger pour la plupart. Certaines fonctionnalités nécessitent un achat via des achats intégrés. Cette application avait également un problème de sécurité plus tôt en 2018. Il est maintenant résolu, mais nous recommandons toujours de faire preuve de prudence avec celui-ci.

Prix: 1,19 USD

Simple Contacts est, eh bien, une application de contacts simple. Il ne nécessite aucune autorisation étrangère et n’a pas de trucs fantaisistes dans sa manche. C’est juste une application simple pour gérer vos contacts. Vous pouvez également gérer les contacts de messagerie ainsi que les événements. Il y a aussi un numéroteur. C’est à peu près tout ce que fait cette application, vraiment, et ce n’est pas grave. Parfois, vous voulez supprimer les subtilités supplémentaires et avoir juste un endroit simple pour gérer votre liste de contacts. Cette application fait cela admirablement. Il est également open source et ne contient aucune publicité. Il existe une version gratuite. Cependant, il n’est plus en développement actif en faveur de la version premium. Ainsi, si vous voulez la version activement développée, elle tourne 1,19 $. Nous pensons que c’est raisonnable

Identification de l’appelant plus simple

Prix: Gratuit / jusqu’à 9,99 $

Plus simple n’est pas aussi populaire que certaines autres applications de numérotation ou applications de contacts. Cela devrait probablement l’être. Simpler propose une identification de l’appelant améliorée, des fonctions pour contrôler les contacts en double, la prise en charge des réseaux sociaux, plus de 40 thèmes, et plus encore. Il dispose également d’un blocage d’appels, d’une sauvegarde hors ligne et d’outils pour nettoyer un peu votre liste de contacts. L’application rassemble tout dans une interface de conception matérielle simple et attrayante. Il n’y a vraiment pas grand-chose de mal avec celui-ci à part quelques bugs ici et là. L’application est téléchargeable gratuitement avec une version pro en option disponible via un achat intégré.

Truecaller

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois / 17,99 $ par an

Truecaller est l’une des applications de contacts et de numérotation les plus populaires et les plus puissantes. Cela fonctionne même comme une application SMS. Il comprend une liste complète de fonctionnalités pour le composeur, les contacts et les parties SMS de l’application. Cela inclut un filtre anti-spam SMS, le blocage des appels, la prise en charge de la double carte SIM et bien plus encore. Il possède également le meilleur identifiant de l’appelant. L’interface utilise une conception matérielle de base. Nous n’allons pas nous plaindre de ça! Le seul inconvénient est le prix. C’est l’une des seules applications de numérotation ou de contacts avec un abonnement. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les fonctionnalités de base, mais 17,99 $ par an est un peu raide à notre goût.

Véritable numéroteur téléphonique

Prix: Gratuit / jusqu’à 9,99 $

True Phone Dialer est l’une des applications de numérotation les plus populaires sur Android. Il a beaucoup d’options de conception et de fonctionnalités décentes. L’application affiche de grandes images de l’appelant et vous pouvez définir le style pour correspondre à de nombreux OEM populaires tels que Google, Apple et autres. La personnalisation est assez agréable et la fonctionnalité fonctionne aussi. Vous pouvez ajouter diverses informations au profil de contact d’une personne, comme son anniversaire ou d’autres notes. L’application semble fonctionner correctement pour la plupart des gens et cela a bien fonctionné lors de nos tests. Cependant, certains se plaignent du fait que le téléphone ne se réveille pas pour leur montrer une identification de l’appelant pendant les appels téléphoniques.

Si nous avons manqué d’excellentes applications de numérotation ou de contacts pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!