5 habitudes de smartphone dont vous devez vous débarrasser

Si vous devez identifier un appareil électronique que vous utilisez tout le temps et que vous ne pouvez pas vous passer, ce sera probablement le smartphone tout-puissant. Nous sommes tellement habitués à compter sur nos téléphones pour tant de choses que c’est presque effrayant. Elon Musk a dit un jour que nous n’avons pas besoin d’avoir peur de devenir des cyborgs à l’avenir parce que nous le sommes déjà. Nous sommes connectés à nos téléphones tout le temps, et c’est juste que nos doigts et nos yeux ne sont pas les meilleures interfaces. Le fait est que nous ne sommes peut-être pas conscients de toutes les mauvaises influences que les smartphones exercent sur nous. Voici cinq habitudes de smartphone dont vous devez vous débarrasser.

1. Regardant constamment votre téléphone

Celui-ci est énorme. Il y a beaucoup de étudie maintenant ce lien utilisation excessive du smartphone et dépendance du smartphone à diverses conditions psychologiques telles que la dépression, l’anxiété et le comportement compulsif. Je sais, cela peut sembler un peu effrayant et exagéré, mais avez-vous déjà ressenti la peur d’attraper votre téléphone et de réaliser que vous l’avez laissé à la maison. Cette poussée d’anxiété n’est pas normale et vous devez prendre des mesures. Il existe diverses options de bien-être numérique dans la plupart des smartphones modernes – essayez-les. Libérez-vous de votre smartphone ou si vous travaillez, mettez votre téléphone dans un tiroir ou hors de vue. Certaines études ont montré que les gens sont plus efficaces au travail lorsqu’ils ne peuvent pas voir leur téléphone. Vous serez surpris de la différence que cela fait réellement.