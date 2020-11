5 films de Whitney Houston et où les louer ou les diffuser

Éclat (2012)

Whitney Houston a passé des années à essayer d’obtenir les droits et de sortir un remake du drame musical de 1976 Scintillait, qui a été inspiré par le groupe Motown The Supremes, et elle a finalement réalisé son souhait en 2012. Houston n’aurait jamais pu voir le produit fini ou la performance inspirante de Jordan Sparks en tant que Sparkle Anderson alors que le film était sorti six mois après le mois de février de la chanteuse emblématique. 2012 mort. Dans le film, dédié à la mémoire de l’artiste décédé, Houston joue Emma Anderson, la mère autoritaire de Sparkle qui s’est tournée vers son église après la fin de sa propre carrière musicale.

Et bien que Scintillait On ne se souvient peut-être pas du meilleur film du genre, il présente des performances exceptionnelles de Whitney Houston, de Jordan Sparks et du reste de la distribution d’acteurs et de chanteurs très talentueux et étoilés. Plein de drames et encore plus de numéros musicaux, Scintillait en a assez pour que l’on se souvienne plus que d’être la dernière apparition à l’écran de Houston.

