5 façons d’être plus productif au travail

Belinda Lyone, directrice générale de COS, cherche des moyens d’être plus productif au travail.

La productivité est un terme synonyme de main-d’œuvre qui est souvent associé au volume de production d’un employé, mais il est plus important encore de savoir à quel point vous travaillez efficacement.

Il peut être écrasant de penser à toutes vos tâches sur votre liste, ce qui peut vous donner l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour tout terminer. Ainsi, en termes d’optimisation de votre productivité, il est utile de commencer par vous concentrer non pas sur la façon dont vous pouvez «en faire plus», mais sur la façon dont vous pouvez gagner en valeur. Bref, vous développer et vous maintenir afin de maximiser votre efficacité au travail et au-delà.

Anthony Robbins fait référence à l’heure du pouvoir, d’autres l’appellent l’heure non négociable. Une partie de la productivité consiste à planifier du temps régulier pour le bien-être et le développement personnels, de sorte que vous ne travaillez pas seulement, mais que vous vous épanouissez idéalement. Voici 5 façons de maximiser votre productivité au travail.

Repos et rajeunissement

Il va sans dire que vous n’êtes bon à personne si vous êtes fatigué, mais parfois nous sommes tellement au courant de ce qu’il y a à faire, que nous nous négligeons.

Afin de travailler efficacement, vous devez maintenir vos propres besoins de base. Vous pouvez renforcer votre résilience au stress et votre immunité contre la maladie en vous assurant d’obtenir une nutrition, une hydratation, un sommeil, un repos et une activité physique appropriés.

Vous n’avez pas le temps? Prendre le temps.

Cela peut signifier se lever plus tôt ou quitter le travail à l’heure pour se faufiler dans l’exercice pour se vider la tête, traîner avec des proches, cuisiner, lire un livre, écouter de la musique ou un podcast. Offrez-vous ce qui remplit et représente l’équilibre, pour vous. Cela est particulièrement important lorsque vous êtes occupé, car une personne épuisée et épuisée est rarement à son maximum.

Utilisez un journal quotidien

Les appareils mobiles sont rapides et pratiques, mais l’acte d’écrire nous aide à ralentir pour travailler de manière plus productive.

On dit que l’écriture est une pensée claire rendue visible et au Japon, rester organisé avec un papier et un stylo est une tradition de longue date presque méditative connue sous le nom de «culture Techo (planificateur)». Techo – prononcé « tetch-oh » signifie manuel et permet à l’individu d’organiser sa pensée délibérément et même avec art.

Bien sûr, les agendas sont également un excellent outil pour nous aider à identifier les priorités et à définir ou recadrer les objectifs d’une manière que la saisie ne peut pas. Avoir un aperçu visuel de vos tâches quotidiennes ou hebdomadaires peut vous aider à vous concentrer tout en libérant votre bande passante mentale.

Prioriser

Que vous utilisiez un agenda ou un appareil numérique, prenez l’habitude de classer et d’examiner régulièrement les tâches dont vous êtes responsable. Quels sont les plus critiques en termes de temps ou de valeur en termes de ROI?

Ne sautez pas les pauses

Nous avons parlé de la façon dont vous utilisez votre temps personnel pour vous reposer et vous rajeunir plus tôt, mais il s’agit uniquement de faire une pause pendant la journée de travail. Vous avez droit à une pause et dans la mesure du possible, faites-en un objectif important, même si vous devez le raccourcir. C’est une excellente occasion de réinitialiser puis de reprendre votre travail avec un esprit neuf.

la communication

Une bonne communication bidirectionnelle est essentielle à la productivité globale de toute organisation. Assurez-vous de bien comprendre ce que l’on attend de vous et quelles sont les priorités de votre responsable ou de votre entreprise, afin de ne pas perdre de temps sur des projets ou des tâches qui ne sont pas valorisés.

Il est essentiel d’utiliser les forces et les ressources respectives de votre équipe. Donc, si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire, communiquez-le en temps opportun, c’est-à-dire avec beaucoup de préavis en ce qui concerne les délais.

Il est scientifiquement prouvé que votre humeur ou votre état d’esprit peut avoir un impact sur votre rendement. Pour augmenter votre productivité, assurez-vous de maintenir un état d’esprit de croissance sain.

Soyez conscient de votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée et restez simple avec une combinaison d’outils organisationnels efficaces, une communication claire et des opportunités de développement personnel.